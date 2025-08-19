新潟市南区で19日、ぶどうのシャインマスカットが盗まれる被害がありました。



被害があったのは新潟市南区の60代男性が管理する畑です。



警察によりますとことし8月1日の夕方から16日までの間にシャインマスカット15房（時価約2万2500円相当）が盗まれました。



男性が18日、警察に被害を届けた矢先、18日午後9時半ころから翌日午前6時ころの間に、さらにシャインマスカット15房（時価約2万2500円相当）が盗まれたということです。





男性は同一の畑で出荷用に育てていたシャインマスカットがまた盗まれていたことから、再び警察に被害の届け出を行っていました。男性は去年の9月と10月にもシャインマスカットの盗難被害にあっていて、ことし8月から防犯カメラ2台を設置していました。シャインマスカットの収穫時期は8月下旬から10月中旬頃にピークを迎えるということです。警察は被害届けを受理し捜査していますが、畑などではセンサーライト、防犯カメラ、ネットなどの防犯設備を設置し、収穫したらカギをかけて保管する、見慣れない人や車を目撃したら、警察へ通報するよう呼び掛けています。新潟市南区では最近、旬のフルーツが出荷前に盗まれる被害が相次いでいて、8月15日から17日にかけてブルーベリー・約10キロ（時価約3万円相当）が盗まれる被害もあり、警察が窃盗事件として捜査しています。（19日午後1時50分更新）