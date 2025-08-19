◇ナ・リーグ ドジャース3―4×ロッキーズ（2025年8月18日 デンバー）

ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦で痛恨のサヨナラ負け。パドレスがジャイアンツに敗れたため、勝てば地区優勝マジック「34」が点灯する一戦を落とし、ロッキーズに今季7戦目で初黒星を喫した。

試合後、ロバーツ監督は「まず攻撃面ですが、何人かの選手は良い夜を過ごしたものの、全体としてはあまり打てませんでした。それは正直、驚きでした」と8安打3得点に終わった打線の不発を嘆いた。

そして、「ヨシは本当に良い投球をしてくれたので、彼の投球内容を考えれば勝つべき試合でした。だからこそ、言葉にするのが難しい試合です」と先発・山本が7回3失点と力投したからこそ、勝ち試合だったと悔しさをにじませた。

打線は相手を上回る8安打も12三振。「相手投手の（先発）フリ―ランドはマメができていたようですが、チャンスはあったのに必要な場面で打てませんでした」と好機をつくりながらも序盤に攻略できなかったのが痛かったと指摘。「7回まで先発が好投し、8回も無失点でつないだのに、相手先発は4回で降板しているのに勝てなかった。本当に言葉にするのが難しい試合です」と繰り返し、肩を落とした。