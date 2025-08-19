１９日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）では、豪華俳優２人のゲストにネットが驚いた。

夏休み中の「ハライチ」澤部佑の代打で「ずん」の飯尾和樹がＭＣを務めたこの日、スタジオに登場したのは俳優の堤真一と中村倫也。１６年来の師弟コンビだといい、堤は「今、先輩後輩の役者のお話の舞台やってて、若い頃にも一緒に舞台やって」と説明。中村も「２２（歳）ぐらいの時にご一緒させてもらった。そこからいろんなご飯をおごってくれました」とプライベートでも親交があると語った。

ネットは「堤真一が生放送に出ることなんてあるんですね」「中村倫也と堤真一は私得すぎて正座しちゃった」「真昼間から豪華過ぎてクラクラ」「お昼の番組に堤真一さんが出てるぅー！眼福ッッッ！！：」「今日のゲスト豪華」「二人とも大好きー」とうっとり。

テロップでは「堤真一（６１）」「中村倫也（３８）」と表示され、「堤真一（６１）！？」「堤真一６１歳という『嘘だろ』という事実」「堤真一って６１歳なの！？カッコよすぎる」「えっ、堤真一って６１歳なん！？」と驚きが止まらなかった。