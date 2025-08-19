ÇÀ¿å¾Ê¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¡×ÈÎÇä´ü¸Â¤Î±äÄ¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤ë¡¡ÊªÎ®¤ÎÃÙ¤ì¤ä»ö¶È¼Ô¤«¤é¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÁê¼¡¤®
ÇÀ¿å¾Ê¤Ï8·îËö¤ÎÈÎÇä´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ª¤è¤½30Ëü¥È¥ó¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î10Æü¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤Î10Ëü7000¥È¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®¤ÎÃÙ¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤«¤é¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï8·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤·¡¢Íè·î°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤òÇ§¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤¢¤¹¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤¬È¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï3737±ß¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê195±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åý·×¤ò»Ï¤á¤¿2022Ç¯3·î°ÊÍè¡¢ºÇÂç¤Î¾å¤²Éý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤ä¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ê»Ï¤á¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤Î±äÄ¹¤¬¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ë»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥á²Á³ÊÁ´ÂÎ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£