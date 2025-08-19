米サンフランシスコ在住のタレント野沢直子（62）が19日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）にゲスト生出演。自身の離婚成立について言及した。

野沢は昨年8月に同番組に出演した以降の印象的な出来事を問われ「離婚成立」と返答。そして「熟年離婚ね。結構オススメです」と切り出した。「ウチ、（結婚生活は）28年だったんですよ、結婚。これオススメしてるんですけど、あんまり駄目だなと思いつつ、経済的な理由とかで嫌だけど一緒にいるみたいな方にはオススメです」と説明した。

そして「いろいろ整理するものがいっぱいあるんで大変でしたけど。でも、してしまえばあとはスッキリ」と語った。

続けて印象的な出来事の2位を聞かれ「再婚！」と即答。「離婚、ぐらいのところで再婚しちゃいましたよ。おかげさまで再婚しました」と語った。

さらに「離婚だなっていう感じになって。アメリカの離婚って結構、もめなくても裁判所で話し合ってそこで成立、結構プロセスがあって時間かかっちゃうんですよ」と説明。「日本だと離婚届出して終わっちゃうと思うんですけど、書類もすごいもあって。財産もそんなないのに、半分ずつに分けなきゃいけなくて。カリフォルニア州の法律なんですけど、すごい時間かかって。2年ぐらいかかっちゃったかな。だからその間にこっち、再婚するかみたいな感じになって」と語った。

今回、入籍した理由として「向こうが初婚なので。向こうの親御さんが安心するだろうって。一緒に住むだけでもよかったんですけど、籍入れましょうっていう感じで」と明かした。

野沢は昨年8月、フジテレビ系「ワイドナショー」（日曜午前10時）に出演した際、93年に結婚したバンドで知り合った米国人男性ボブ・リンプ氏との離婚、別の日本人男性「トラ」との再婚について触れていた。