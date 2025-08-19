

ストレスへの対処には、頭の中の猿を飼いならすことが大切だという（写真：ANSHIN／PIXTA）

現代社会では、ストレスの元をゼロにするのは不可能――。そう語る脳神経外科医の菅原道仁氏が、ストレスへの対応として重視するのが「ストレスを感じないマインドを持つように意識を変えてみる」ことです。

本稿では、菅原氏の著書『働きすぎで休むのが下手な人のための 休息する技術』から一部を抜粋・編集する形で、ストレスの元を上手に受け流す2つの具体的な方法を紹介します。

ストレスの元になる「ストレッサー」を理解する

肉体的疲労を感じていなくても、気持ちが上向かず、なんとなく疲労感があってやる気が出ないときは誰にでもあると思います。

人間関係に悩んでいたり、将来に対する漠然とした不安を抱いていたり、生活環境に嫌気がさしていたり、などといった原因が背景にあり、ストレスを感じて心が疲れている状態です。

私たちがふだん使用しているストレスという言葉は、もともと機械工学の用語で、「物体がゆがんだ状態」を意味します。そして、このゆがんだ状態をつくりだす要因を「ストレッサー」と呼びます。

膨らんだ風船を指で押して表面が凹んでいる状態をイメージしてみてください。風船を押している指がストレッサー、押されて風船の表面が凹んでいる状態がストレス、ということになります。

よって、「ストレスの多い生活環境」という表現は間違いで、正確には「ストレッサーの多い生活環境」となるわけです。

ストレッサーが原因、ストレスがそれに対する反応――そう考えるとわかりやすいでしょう。つまり、心の疲れの元となるストレスをなくすためには、その原因となるストレッサーを取り除く必要があるということです。

本稿では、その代表的な方法＝リセットする技術（回復法）を紹介していきます。回復法を効果的に実践するために、まずはストレッサーに対する理解を深めていきましょう。

4つに大別される「ストレッサー」

ストレッサーには、外部環境や社会環境が要因となる「外的ストレッサー」と、個人的な感覚や生理的状況の変化が要因となる「内的ストレッサー」の2種類が存在します。

そしてさらに、外的ストレッサーは「物理的ストレッサー」と「社会的ストレッサー」に、内的ストレッサーは「心理的・情緒的ストレッサー」と「生理的・身体的ストレッサー」に、それぞれ分けることができます。そのおもな要因の具体例を挙げていきましょう。

●物理的ストレッサー

騒音、振動、悪臭、寒暖差、混雑など

●社会的ストレッサー

人間関係、会社の部署異動、経済状況の変化など

●心理的・情緒的ストレッサー

不安、緊張、焦り、怒り、さみしさ、悲しみ、絶望など

●生理的・身体的ストレッサー

睡眠不足、体調不良、疲労、空腹、アレルギー（花粉）など

脳はこれらのストレッサーに敏感に反応します。全力で対処しようとして、大量のエネルギーを消費し、疲弊します。複数のストレッサーが重なれば重なるほど、心の疲労は増していき、回復しづらくなっていくのです。

現代社会は広範囲にわたってストレッサーが存在し、私たちを取り囲んでいます。これらを徹底的に取り除くことは容易ではありません。どんなに心にゆとりのある人でも、ゼロにするのは不可能といってもいいでしょう。

でも、ご安心ください。「ストレッサーは百害あって一利なしなので、すべてを排除すべき」と考えるのは間違いだからです。どんなにすばらしい職場でも、仲のよい家族や友人でも、大なり小なりストレッサーは存在し、ストレスは必ず発生します。

すべてを排除するのは困難ですし、そこに注力するあまり、新たなストレッサーを自ら生みだしかねません。

ストレッサーが糧や反骨心となり、自分の成長につながることもあります。上司の発言にイラッとしたとき、ただそれをストレスとしてためこむのではなく、次は評価してもらえるように新たなアプローチを考えてみる、というあんばいです。

ストレッサーを徹底的に排除するのではなく、そのメカニズムを理解して、ストレスを感じないマインドを持つように意識を変えてみてはいかがでしょうか。それが巡り巡って、心の疲れを感じにくい状態をつくっていくはずです。

心を乱す「モンキーマインド」を鎮める

インターネットならびに、それを活用するデジタルデバイスが普及したことによって、現在社会は多種多様の情報であふれ返るようになりました。

興味のあることを調べようと思えばいくらでも深掘りできますし、あまり関心のないことでも、SNSやニュースサイトを通じて次から次へと新情報が目に飛び込んできます。

すべてに目を向けていたら、時間がどれだけあっても足りないでしょう。脳の処理スピードも、追いついていきません。

そこに、仕事や家事などの多忙さが加わると、脳への負荷はさらに増します。集中して何かに取り組もうと思っても、ほかに気になることが脳裏をよぎったり、まったく関係のない雑念が頭に浮かんだりして、注意力が散漫になってしまう――そう感じたことがあるのではないでしょうか。

このように、頭の中で入れ替わり立ち替わり思考や雑念が現れて、脳がフル稼働している状態のことを「モンキーマインド」といいます。猿が木の枝から枝へと飛びまわる様子に例えた言葉で、仏教用語の「心猿（しんえん）」に由来するという説が有力です。

モンキーマインドの状態が続くと、脳疲労が蓄積し、脳に大きな負担がかかります。これを鎮めないと、疲れを取ることができません。

ここで大事になってくるのが、頭の中で動き回る猿を「自分自身とは別の存在」と認識すること、そして猿たちと同じ目線に立たず、距離をおいて俯瞰することです。

例えば、仕事に集中したいときに、同じ部署で働くライバルの同期の存在が目に入り、どうしても気になってしまう場合は、その雑念（＝猿）に名前をつけるのです。

仮にAさんとして、職場では似たような猿たちが頭の中にしょっちゅう現れることに気づいたとすれば、「自分はAさんのことばかり気にしている」と自覚できます。

それにより、自分の余計な思考や雑念の傾向がわかり、「Aさんのことを気にしても自分の仕事の成果が上がるわけではない」と、冷静に分析できるようになるでしょう。頭の中の猿を飼いならす――これがモンキーマインドを鎮める方法なのです。

リフレーミング（捉え方を変える）で気持ちをラクに

気持ちが落ち込んでいるときは、たいてい物事を客観視することができていません。とかく悪いほう、悪いほうに考えてしまいがちです。言わずもがな、心は疲れます。

そんな自分に気づいたら、いったん立ち止まって冷静になり、「本当にそこまで悪いことなのか」あるいは「別の捉え方はできないか」と、問いただしてみましょう。

「今、○○ということに対し、○○であると自分は考えている」と言葉にして内容を整理すれば、抱えている問題やネガティブな感情を客観視することができます。

このように、「見えているものや置かれている状況の枠組みを外し、別の枠組みにすること」を、心理学用語で「リフレーミング」といいます。

「視点を変えること」と同義で、リフレーミングを活用すると、心理的な負担を大きく軽減することができます。

ペットボトルの中身は「まだ半分もある」

例えば、目の前にあるペットボトルのドリンクが半分入っている場合、「もう半分しか残っていない」ではなく、「まだ半分もある」と考えれば、心にゆとりが生まれます。





それまで書けていた漢字を思い出せずに書けなくなってしまったら、「物忘れがひどくなった」ではなく、「パソコンやスマホの登場で漢字を書く機会が減ったから仕方のないことであり、読めれば日常生活には困らないから問題ない」と捉えるだけで、気持ちはきわめて軽くなるでしょう。

健康診断の数値が悪かったとき、落ち込むのではなく「生活を見直すよいきっかけになった」というふうに捉え方を変えましょう。

また、几帳面すぎる性格を自覚している人であれば、それに悩むのではなく「正確さが求められる仕事に向いている」というようにプラスの面に目を向けましょう。

視点を変え、視野を広げれば、同じ物事や出来事であっても意味合いはまったく変わってきます。

短所の陰に潜んでいた長所の発見につながり、苦手だったことを克服できる可能性も広がるので、常日頃からリフレーミングを意識してみてください。

（菅原 道仁 ： 脳神経外科医・菅原脳神経外科クリニック院長）