DHC、二宮和也主演の映画『8番出口』とコラボ企画展開 オリジナルステッカーなどが購入特典に
ディーエイチシー（DHC）は、嵐の二宮和也が主演を務める映画『8番出口』の公開を記念したコラボレーション企画を19日から開催する。
【動画】何かが変？二宮和也が出演する『8番出口』×DHCのコラボ動画が公開
8月29日公開の同作は、日常に潜む“異変”に気づき、無限ループする地下通路からの脱出を目指すというゲームを原作とした作品。今回のコラボレーションでは、DHC直営店の“異変”をすべて見つけ、店内で888円以上 (税込)商品を購入すると数量限定のステッカー(非売品)をプレゼントする企画のほか、二宮が出演するDHCのCMに“異変”が発生する スペシャルムービーを公開する。
ステッカーは一人1枚限りで、無くなり次第終了するという。
■二宮和也コメント
このたび私がアンバサダーを務めるDHCさんと、映画の公開を記念したコラボレーションが実現しました！DHCの店舗でしか手に入らない限定グッズがありますので、ぜひこの機会に足を運んでみてくださいね。また、コラボ動画では、私が「８」のメガネをかけているように見えるシーンにもご注目を！映画とあわせて、さらに楽しんでいただけたらうれしいです！
【動画】何かが変？二宮和也が出演する『8番出口』×DHCのコラボ動画が公開
8月29日公開の同作は、日常に潜む“異変”に気づき、無限ループする地下通路からの脱出を目指すというゲームを原作とした作品。今回のコラボレーションでは、DHC直営店の“異変”をすべて見つけ、店内で888円以上 (税込)商品を購入すると数量限定のステッカー(非売品)をプレゼントする企画のほか、二宮が出演するDHCのCMに“異変”が発生する スペシャルムービーを公開する。
■二宮和也コメント
このたび私がアンバサダーを務めるDHCさんと、映画の公開を記念したコラボレーションが実現しました！DHCの店舗でしか手に入らない限定グッズがありますので、ぜひこの機会に足を運んでみてくださいね。また、コラボ動画では、私が「８」のメガネをかけているように見えるシーンにもご注目を！映画とあわせて、さらに楽しんでいただけたらうれしいです！