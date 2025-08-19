INIが、初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE 『I Need I』』のポスタービジュアルを解禁した。

本作は、デビューから現在まで約4年間のメンバーの歩みを追った作品で、10月31日より全国の劇場にて公開される。今回解禁されたポスタービジュアルには、2025年5月〜6月に開催されたアリーナツアー ＜2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR[XQUARE]＞の堂々とした立ち姿がグループの結束と自信を感じさせる印象的なカットや、本編の場面カットが使用されており、どのような物語が描かれているのか想像を掻き立てられるような仕上がりになっている。

また、中央にはタイトルロゴがあしらわれており、『I Need I』には、「僕たち（I）があなた（I）と繋がっていく（Network）」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINIと共に過ごしてきた中で、「お互いが必要な存在（Need）」となっていくという想いが込められているという。

今後も作品に関する情報が随時発表されるとのことなので、続報を楽しみにしていて欲しい。