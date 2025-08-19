BLACKPINKジス、ミニスカで圧巻美脚輝く「さすがのスタイル」「憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が18日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】BLACKPINKジス、ミニスカから美太もものぞく
スポーツブランド「alo」のグローバルアンバサダーを務めるジスは、同ブランドのスニーカーを合わせたコーディネートを公開。白いTシャツに黒のプリーツミニスカートを着用し、美しい脚を大胆に見せている。
この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「かっこよすぎる」「憧れ」「セクシー」「シンプルでも絵になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ジス、ミニスカで圧巻美脚輝く
