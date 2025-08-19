今治FW日野友貴がJFLレイラック滋賀FCに完全移籍「必ずJリーグに戻ってきます」
FC今治は19日、FW日野友貴(28)がレイラック滋賀FC(JFL)へ完全移籍することを発表した。
愛媛県出身の日野は、2024年にミネベアミツミFC(JFL)から地元クラブの今治へ完全移籍。今季はここまでJ2リーグ戦12試合に出場している。また、ルヴァンカップ2試合で2得点を挙げ、天皇杯では1試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW日野友貴
(ひの・ともき)
■生年月日
1997年6月15日(28歳)
■出身地
愛媛県新居浜市
■身長/体重
170cm / 64kg
■経歴
新居浜船木SS-新居浜北中-長崎総科大附高-長崎総合科学大-ホンダロックSC-ミネベアミツミFC-今治
■出場歴
J2リーグ:12試合
J3リーグ:17試合4得点
リーグカップ:3試合2得点
天皇杯:2試合
■コメント
「この度レイラック滋賀FCに移籍することになりました。
この決断は簡単な事ではありませんでした。地元のチームでサッカーができる喜びや幸せ以上に、自分の力不足ですが試合に出られない悔しさが大きく、この決断に至りました。
必ずJリーグに戻ってきます。
FC今治を通じて出会えた全ての方に感謝します。
また会いましょう。」
