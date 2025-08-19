　FC今治は19日、FW日野友貴(28)がレイラック滋賀FC(JFL)へ完全移籍することを発表した。

　愛媛県出身の日野は、2024年にミネベアミツミFC(JFL)から地元クラブの今治へ完全移籍。今季はここまでJ2リーグ戦12試合に出場している。また、ルヴァンカップ2試合で2得点を挙げ、天皇杯では1試合に出場していた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW日野友貴

(ひの・ともき)

■生年月日

1997年6月15日(28歳)

■出身地

愛媛県新居浜市

■身長/体重

170cm / 64kg

■経歴

新居浜船木SS-新居浜北中-長崎総科大附高-長崎総合科学大-ホンダロックSC-ミネベアミツミFC-今治

■出場歴

J2リーグ:12試合

J3リーグ:17試合4得点

リーグカップ:3試合2得点

天皇杯:2試合

■コメント

「この度レイラック滋賀FCに移籍することになりました。

この決断は簡単な事ではありませんでした。地元のチームでサッカーができる喜びや幸せ以上に、自分の力不足ですが試合に出られない悔しさが大きく、この決断に至りました。

必ずJリーグに戻ってきます。

FC今治を通じて出会えた全ての方に感謝します。

また会いましょう。」