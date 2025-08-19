¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Þ¤Î´é¡×¡ÖÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡×¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³»ÅçºÌ¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¸µÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Î»ÅçºÌ¤µ¤ó¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@aya_sameshima)¤ò¹¹¿·¤·¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»Åç¤µ¤ó¤Ï¡Ö³°µ¤Íá¥¿¥¤¥à ¼Â²È¤Î±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÃ¤·¤¯¤ÆÉ÷¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡Á!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤Î¿åÊÕ¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Çò¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÈþ¿Í¥Þ¥Þ¡×¡ÖåºÎï¡×¡ÖÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Þ¤Î´é¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó»Ñ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß38ºÐ¤Î»Åç¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³èÌö¤·¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS(¸½RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN)¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2023-24¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¤È½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òº£Ç¯6·î¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
