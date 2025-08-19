『稜海しました！超特急QR』番組グッズ第3弾決定「予想を超える、夢のコラボ」 3パターンのビジュアルも公開【コメント全文】
文化放送で放送中の『稜海しました！超特急QR』（毎週月曜 深1：30）では、番組グッズ第3弾の発売が決定した。10月4日に東京・品川インターシティホールで開催する番組公開録音イベント会場にて先行販売される。
【別カット】まるで執事!?スーツ姿でビシッときめるカイ＆リョウガ
同番組は、9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバー、カイ＆リョウガによる初のラジオ番組。不定期で開催しているトークライブ「稜海しました！」の自由で飾らない雰囲気をそのままに、素の2人が、どんなにくだらないことにも全力で挑戦している。
このたび、番組グッズ第3弾の発売が決定。“転生”をテーマにした第1弾グッズ、2人が目撃したと言い張る“プテラノドン”をあしらった第2弾グッズに続く待望の第3弾は、「呼び込み君」とコラボレーション。おなじみの「呼び込み君」のメロディを番組で毎週使っていたことがきっかけで、コラボが実現した。
さらに、このために新たなビジュアルを撮り下ろし。「呼び込み君」「呼び込みさん」「呼び込みさま」に扮した2人による、ここでしか手に入らないグッズを準備中だ。本来、2パターンの撮影を予定していたが、撮影に非常に前向きな稜海の2人による積極的な提案で、3パターンのビジュアルが撮影された。
【コメント】
■カイ
毎回勝手に流していただけなのに本当にコラボさせていただくことになりました。
しかも「呼び込み君」だけでなく、「呼び込みさん」、「呼び込みさま」というまさかの3パターン。
中外鉱業さんこん身の細かい設定に注目していただけたらと思います。
さらに公開録音に向けて新たな企画も番組内でスタートします。
どんなコーナーなのか、そちらも併せてお楽しみにしていてください。
■リョウガ
却下ちゃんの、予想を超える、夢のコラボレーション
君・さん・さま、とは何か
君の目で確かめろ
10月4日
是非期待あれ〜♪
【別カット】まるで執事!?スーツ姿でビシッときめるカイ＆リョウガ
同番組は、9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバー、カイ＆リョウガによる初のラジオ番組。不定期で開催しているトークライブ「稜海しました！」の自由で飾らない雰囲気をそのままに、素の2人が、どんなにくだらないことにも全力で挑戦している。
さらに、このために新たなビジュアルを撮り下ろし。「呼び込み君」「呼び込みさん」「呼び込みさま」に扮した2人による、ここでしか手に入らないグッズを準備中だ。本来、2パターンの撮影を予定していたが、撮影に非常に前向きな稜海の2人による積極的な提案で、3パターンのビジュアルが撮影された。
【コメント】
■カイ
毎回勝手に流していただけなのに本当にコラボさせていただくことになりました。
しかも「呼び込み君」だけでなく、「呼び込みさん」、「呼び込みさま」というまさかの3パターン。
中外鉱業さんこん身の細かい設定に注目していただけたらと思います。
さらに公開録音に向けて新たな企画も番組内でスタートします。
どんなコーナーなのか、そちらも併せてお楽しみにしていてください。
■リョウガ
却下ちゃんの、予想を超える、夢のコラボレーション
君・さん・さま、とは何か
君の目で確かめろ
10月4日
是非期待あれ〜♪