濃厚ブラウニー×バニラアイスでぜいたくなデザートタイム 「ビッグボーイ」がデザート5品を新発売
ビッグボーイジャパンが展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、21日より『ブラウニーチョコファッジサンデー』などデザート5品を新発売する。
『ブラウニーチョコファッジサンデー』は、ほんのり温かいブラウニーに、バニラアイス、ホイップ、温かいチョコレートソースを合わせた“アメリカン”なデザート。また、食後にぴったりなスッキリとした酸味と爽やかな甘みが特長の『ベリーのヨーグルトサンデー』や、濃厚なベルギー産チョコレートホイップを使用した『濃厚ホイップショコラドリンク』を用意。甘酸っぱい味わいのカシスアイスが楽しめるアイスクリームも2品登場する。
デザートメニューを注文するとプラス150円で、通常よりお得にドリンクバーを楽しむことができる。
■新商品一覧
『ブラウニーチョコファッジサンデー』473円
温かく濃厚な味わいのブラウニーに、バニラアイス、ホイップ、ミックスナッツをのせたサンデー。温かいブラウニーと冷たいバニラアイスの絶妙なマリアージュを堪能できる。別添えで提供される温かいチョコソースをかけて、より濃厚な味わいを。
『ベリーのヨーグルトサンデー』363円
さっぱりとしたヨーグルトに、爽やかな風味のカシスアイスやバニラアイス、国産いちごソースを合わせた一品。バニラアイスの優しい甘さやいちごソースとカシスアイスの甘酸っぱさがヨーグルトに混ざり、味わいの変化を楽しむことができる。すっきりとした味わいのため、食後のデザートにぴったり。
『濃厚ホイップショコラドリンク』363円
チョコレートの芳醇な風味を味わえるショコラドリンクに、ベルギー産チョコレートを使用した濃厚なホイップクリームをぜいたくにトッピング。仕上げにかけた深みのある味わいのチョコソースがリッチな味わいと見た目をプラス。
■継続販売中
『THEチョコレートonlyパフェ』429円
チョコケーキやチョコプリン、ベルギーチョコアイスなどを堪能できるチョコづくしのパフェ。食後のデザートとしてはもちろん、カフェタイムにドリンクバーと一緒に楽しむのもおすすめ。
