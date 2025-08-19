「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2025」全日程が終了…各地区王者は全勝

8月17日、6月から行われていた「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2025」の全日程が終了し、「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025」出場チーム及び出場決定戦に進む5チームが決定した。

5回目の開催となった今大会では、5地区に分かれ各地区8チーム総当たりでしのぎを削った。それぞれ全勝したレバンガ北海道 U18、サンロッカーズ渋谷 U18、シーホース三河 U18、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18、琉球ゴールデンキングス U18が優勝を飾っている。

今大会で各地区の上位2チームは9月から開催される「B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025」への出場が決定。また、各地区の3位チームは8月23日より2日間開催される「B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025出場決定戦」に進み、トーナメントを勝ち上がった2チームが本戦への出場権を獲得する。さらに勝ち上がれば「インフロニア B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2025」出場で、世界と戦うチャンスを掴むことができる。

各地区の上位3チームは以下の通り。

◆■「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2025」結果

▼北地区



1位 レバンガ北海道 U18



2位 宇都宮ブレックス U18



3位 仙台89ERS U18

▼東地区



1位 サンロッカーズ渋谷 U18



2位 千葉ジェッツ U18



3位 U18 川崎ブレイブサンダース

▼中地区



1位 シーホース三河 U18



2位 横浜ビー・コルセアーズ U18



3位 三遠ネオフェニックス U18

▼西地区



1位 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18



2位 滋賀レイクス U18



3位 神戸ストークス U18

▼南地区



1位 琉球ゴールデンキングス U18



2位 ライジングゼファー福岡 U18



3位 佐賀バルーナーズ U18