ÎëÌÚ°¡Èþ¤Ï·ã¿É¥Þ¥Ë¥¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ã¤Æ´ÁÊý¤ÈÆ±¤¸¡ª¡× ´ØÏ¢»ñ³Ê¤â¼èÆÀ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê£´£³¡Ë¤È²£ß·²Æ»Ò¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ó¥ì¥¤¤ÎÎäÅàÌÍ¡Ö¡Ø¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î£²¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë£³»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹ë²Ú¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¡Ê¿©Âî¤Ë¡Ë½Ð¤¹¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¤¤¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¹¡¼¥×¤â°ìÅ©»Ä¤é¤º°û¤ßÀÚ¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤É÷Ì£¤æ¤¿¤«¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡²£ß·¤â¡Ö²£ß·²È¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹á¤ê¡£»Ò¶¡¤Ë¤³¤ÎÌ£¤ò¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Á¤ã¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢±ÑºÍ¶µ°é¡£ÂçËþÂ¤ÎÌ£¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îà¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤´Ë«Èþá¤Ï¡¢·ã¿É²ÐÆé¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡££±¿Í¤Î»þ´Ö¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡£¹¥¤¤Ê¤À¤±¿É¤¯¤Ç¤¤ë¡£à¿É¤¤á¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¡£¡ÖÅâ¿É»Ò¤Ã¤ÆÂÎ¤Ë°¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¯¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ã¤Æ´ÁÊý¤ÈÆ±¤¸¡ª¡×¤È°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Ë²£ß·¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£·ò¹¯Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²£ß·¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¿¿µÕ¡Á¡ª¡¡¥Õ¥ë¡¼¥Ä¼«ÂÎ¤¬·ã´Å¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£