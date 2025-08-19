インティメート・マージャー<7072.T>が大幅反発している。この日、ＬＬＭ（大規模言語モデル）を活用したマーケティング施策の効果を可視化する新サービス「ＬＬＭＯ Ｕｓｅｒ Ｒｅｓｅａｒｃｈ（エルモ ユーザーリサーチ）」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



近年、企業は自社の情報がＬＬＭに適切に引用・参照されることを目的にＧＥＯ（生成ＡＩエンジン最適化）やＡＩＯ（ＡＩ最適化）といったＬＬＭ最適化（ＬＬＭＯ）への取り組みを強化しているが、従来の指標では施策の貢献度を把握しにくいという課題があったことから、同サービスを開発した。ＬＬＭ利用者に特化したセグメントに対してアンケート調査を実施し、ＬＬＭＯ施策のブランドリフト効果（認知度、好意度、購入意向など）を可視化するパッケージサービスで、サービスを活用することで、これまで可視化が難しかったＬＬＭＯ施策の成果を「認知度の向上」や「購入・利用意向の醸成」など、ビジネスに直結するＫＰＩ（重要業績評価指標）で評価できるようになるとしている。



出所：MINKABU PRESS