「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在で電算システムホールディングス<4072.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



１９日の東証プライム市場で電算システムが大幅続伸。１８日にストップ高に買われたのに続き、この日も買い人気を集めている。日本円建てステーブルコインに対する関心が集まるなか、フィンテックベンチャーのＪＰＹＣ（東京都千代田区）は１８日、金融庁から資金決済法に基づく資金移動業者に登録されたことを明らかにした。同社は準備完了後速やかに円建てステーブルコインのサービスを開始する予定で、日本で初めて同コインが発行される見込みだ。電算システムホールディングス傘下の電算システムは２４年５月にＪＰＹＣとの資本業務提携を発表しており、今後、ステーブルコイン関連での動向が関心を集めている。



出所：MINKABU PRESS