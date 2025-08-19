富山県氷見市内の自民党員の２０２３年分の党費が立て替えられていた問題を巡り、党市支部（支部長＝嶋田茂市議）は１８日、記者会見を開き、２２年以前の６年分でも約１９４万円の党費立て替えがあったと明らかにした。

この日、支部が市内で非公開で開いた常任総務会で報告され、会合後、嶋田支部長が記者会見した。

嶋田支部長の説明によると、１７〜２２年に当時の会計担当者が党支部の活動費の中から、計１９３万８５００円分の党費を立て替えたとみられる。支部の口座の通帳に「党費立て替え」と手書きで記載されていたという。

ただ、この担当者の所在が分からず、聞き取りができていないため、何人分の党費が立て替えられたかまでは不明とした。

元市長で党公認の堂故茂氏は、３選を目指した７月の参院選で落選した。問題が選挙結果に与えた影響について、嶋田支部長は「コメントは差し控える」とした。堂故氏の問題への関与は否定した。

党費立て替えの原因について、嶋田支部長は「堂故さんが氷見から出ていて、（担当者が）恥ずかしい党員数は出せないと、背伸びしすぎてこういった形になったのでは」と、無理な党勢拡大を図ろうとしたことが影響したとの見方を示した。

嶋田支部長は会合の冒頭、「不適切なことを長く行い申し訳ない」と陳謝。会見では、８月中に党紀委員会が処分の検討などを始めることを明らかにした。２４年以降の分は正常に運営しているとし、行政書士に確認してもらうなどの再発防止策を講じるという。

党費立て替えを巡っては、今年５月、党員登録されていた約１００人の２３年分の党費２７万〜２８万円を前県議が肩代わりしたことが判明。２２年以前についても支部が調べていた。結果公表が遅くなった理由として、参院選や１０年前に遡って調べたため時間がかかったことなどを挙げた。