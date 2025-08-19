ぬいぐるみを集めたり、一緒に旅行に行って、写真を撮ったりする『ぬいぐるみ活動』、いわゆる“ぬい活”がいま広がっています。俳優・大和田伸也さんもぬいぐるみの魅力に魅せられた一人です。そんな“ぬい活”にハマる方たちを取材しました。

◇◇◇

刈川くるみキャスター「初めまして」大和田伸也さん「大和田伸也です」

数々の映画やドラマなどで活躍する俳優の大和田伸也さん。

以前からぬいぐるみを集めていたそうですが、最近ゲームをやるようになりそのキャラクターなどのぬいぐるみにハマったのだそう。一緒にお出かけした様子をSNSに投稿すると表示回数が1600万回を超え、大バズリ！

大和田さんの投稿には「ぬい活」とあります。

大和田伸也さん

「みなさんからコメントいただいて。“伸也さんそれは、ぬい活っていうんですよ”と」

実は今、ぬいぐるみと一緒にお出かけしたり日常生活を楽しむ活動は“ぬい活”と呼ばれ幅広い年代で広がっているんです。

大和田さんは、それぞれに名前をつけているといいます。

大和田伸也さん

「この子はペロちゃん、この子はちこちゃん、この子はちろちゃん。生き物を愛するようにぬいぐるみも愛して一緒に生活をする。ぬいぐるみは私にとって家族というか友達というか」

大和田さんにとって、ぬいぐるみは“家族”。自宅にはぬいぐるみ専用の部屋も。

刈川くるみキャスター

「すごい数！」

大和田伸也さん

「一部です」

よく見ると大和田さんが演じたキャラクター、ディズニー映画『ライオン・キング』のムファサのぬいぐるみもいました。

大和田伸也さん

「そういうの（ぬいぐるみが好き）はテレ臭くて人には言えなかった。今では、みなさん共感してくれて。今、ぬい活が広がっている」

今、大人たちがハマる“ぬい活”。その魅力は何なのか？ぬい活している人たちが集まる店を訪ねると…

参加者

「あ！いい感じ」「かわいい！！」

みんなでお気に入りのぬいぐるみを写真に撮ったりぬいぐるみと一緒にご飯を食べていました。でも、実は…

おもちトラベル 片山きりんさん

「みなさん初めて。人間同士は初めて会うという会」

なんと集まる人たちは初対面。主催者の片山さんはぬいぐるみだけを預かり旅行をする、いわゆる“ぬい旅”というサービスを行っていて、ぬいぐるみ同士は“顔見知り”ですが、持ち主たちが会うのは初めてなんだそうです。にもかかわらず、ぬいぐるみ愛で意気投合！

参加者（40代）

「職場にこっそり連れて行って、しんどいと思った時に癒やされて」

参加者（30代）

「母が大事にしていたぬいぐるみ。こうしたご縁につながってうれしい」

年代や職業もバラバラ。ぬいぐるみを通して、新たなつながりが生まれるというのが大人がハマる魅力の一つだといいます。

参加者（40代）

「もうこの年になると会社と家族以外で話す機会なんてほぼないですから。こうやっていろんな人と知り合えるのは大きい」

そんな大人たちのぬいぐるみ愛を特集した雑誌まで登場。なぜ、ぬいぐるみを持つ大人たちが増えているのか、編集長に伺いました。

世界文化社 宮本珠希編集長

「パンデミックや経済不安、SNSによる情報過多みたいなところで、安心感。心の避難所、拠り所、癒やしを求めている方がすごく増えて」

ぬい活の広がりを受け、都内の旅館ではこんなサービスまで！

刈川くるみキャスター

「人間用、人間用、ぬいぐるみ用。かわいすぎる！」

ぬいぐるみと一緒に泊まりたいというお客さんの声を受け、専用のお布団を手作り！今では、定期的に利用する常連客もいるそうです。

旅館 澤の屋 澤新さん

「みなさんそれぞれストーリーがそのぬいぐるみの中にあり、本当に家族なんだなと」

刈川くるみキャスター「初めてこの感情を知りました。ぬいぐるみに対しての家族というか愛情を」（2025年8月5日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）