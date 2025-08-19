◆米大リーグ ロッキーズ４ｘ―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１８日（日本時間１９日）、敵地のロッキーズ戦で先発し、７回３失点６奪三振で勝敗はつかなかった。試合は後続が打たれ、９回にサヨナラ負けを喫した。

大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」でスタメン出場し、４打数２安打１打点だった。

山本は１７日に誕生日を迎え、２７歳初のマウンド。初回を３者凡退で立ち上がると、２回は大谷の適時打などでは２点の援護をもらった。だが３回先頭で、ド軍のレジェンドＥ・キャロスの息子、Ｋ・キャロスに初四球を与えると、右前安打を打たれ、三塁送球間に進塁も許し無死二、三塁。続くリッターに右前２点適時打を打たれ、同点に追いつかれてしまった。

ペースを取り戻した４、５、６回とも３者凡退とし、クオリティースタート（６回３失点以内）を達成。７回も続投したが、１死からトーバーに右中間へ７号同点ソロを被弾。その後四球と安打で２死一、三塁のピンチを迎えてしのぎ、逆転こそ許さなかったが、１１勝目の権利を失ってしまった。

２７歳初登板を終えた山本は「まだまだフレッシュにと言いますか、とにかく頑張りたいと思います」。勝敗はつかず、チームはサヨナラ負けを喫したがカーブを効果的に使うなどし、「全体的にいい投球が多かったと思いますし、球数も少なくいっていましたし、良かったと思います。打たれたところはありましたけど、いいところも多かったと思います」と手応えはつかんだ。

標高が高く打球が飛ぶ「打者天国」での登板は６月２５日（同２６日）以来３度目だが、過去２度の登板ではともに白星を挙げていた。