INI初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』ポスタービジュアル解禁

INI初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』（10月31日より全国の劇場にて公開）のポスタービジュアルが解禁された。

■様々な想いが込められたポスタービジュアル

映画『INI THE MOVIE「I Need I」』は、デビューから現在まで約4年間のメンバーの歩みを追った作品。

今回解禁されたポスタービジュアルには、5月～6月に開催されたアリーナツアー『2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR[XQUARE]』の堂々とした立ち姿、グループの結束と揺るぎない自信を感じさせる印象的なシーンなど、本編の場面カットを使用。どのような物語が描かれているのか想像を掻き立てられるような仕上がりになっている

中央にはタイトルロゴを配置。タイトルの『I Need I』には「僕たち(I)があなた(I)と繋がっていく(Network)」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINI（ファンダム名）が共に過ごしてきたなかで、「お互いが必要な存在(Need)」となっていくという想いが込められている。

■映画『INI THE MOVIE「I Need I」』特報映像

■映画情報

『INI THE MOVIE 「I Need I」』

10月31日（金）公開

出演：池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅

監督：榊原有佑 武桜子 原田大誠

配給：TOHO NEXT 吉本興業

(C)2025「INI THE MOVIE『I Need I』」製作委員会

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/