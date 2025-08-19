ポスコグループがインドの鉄鋼最大手企業と組んで現地に製鉄所建設を推進するなど海外進出にスピードを出している。

ポスコグループは１８日、インドの鉄鋼企業ＪＳＷグループと年間粗鋼生産量６００万トン規模の製鉄所を共同で作ることで合意書を締結したと明らかにした。

今回の合意は昨年１０月に両グループがインドに一貫製鉄所を建設することでＭＯＵを結び協力事項を具体化して出てきた。一貫製鉄所は鉄鉱石を溶かし銑鉄を作る高炉から、銑鉄から鉄鋼板や棒などを作る設備まですべて備えた製鉄所をいう。ポスコグループは用地取得と環境影響評価などの手続きが順調に進めば２０３１年には製鉄所を竣工できると予想する。

一貫製鉄所建設地域の候補はインドのオリッサ州で、共同妥当性検討を通じて最終確定する予定だ。オリッサ州は石炭と鉄鉱石など天然資源が豊富な地域で、原料調達競争力が高いと評価される。

生産規模は当初計画だった粗鋼生産量５００万トンから６００万トンに１００万トン増やす。インドの鉄鋼消費量は２０２２年から２０２４年までの３年間に毎年９〜１０％ずつ成長している。ポスコグループは「新興成長市場でさらに積極的な市場先取りが必要という判断から生産規模を１００万トン増やすことにした」と説明した。合弁製鉄所の株式は両社がそれぞれ５０％ずつ保有するパートナーシップ構造で推進される。

今回の合意書締結後に細部投資条件協議と許認可手続き、本契約手続きが残る。両社は最高経営層が参加する定期交流会を新設し、四半期に１回以上顔を合わせて相談し事業進行現況を持続して点検することにした。

◇インド、オーストラリア、北米…世界へ広がる韓国鉄鋼業界

韓国鉄鋼業界はインドだけでなくオーストラリア、北米市場へも進出している。国内需要の限界を克服し成長潜在力が大きい海外市場を確保するためだ。

ポスコグループはオーストラリアの製鉄所買収も検討中だ。ポスコグループは最近国際コンソーシアムを構成して南オーストラリア州政府にワイアラ製鉄所買収に対する予備的意向書を提出した。法的拘束力はないが、鉱物資源確保次元の検討だ。先月３１日に４−６月期の業績発表後に開かれたカンファレンスコールでポスコグループは「ワイアラ製鉄所は多様な機会と可能性を持っており内部的に検討中。製鉄所が持っている鉱山がメリット」と説明した。

北米市場では現代自動車グループが米ルイジアナ州に総額５８億ドルを投じて作る電炉製鉄所にポスコグループが投資家として参加する。年間２７０万トンの生産規模で２０２９年の商業生産を目標にした製鉄所だ。

インドが「高成長」を念頭にした進出ならば北米は「高収益」を狙った進出というのがポスコグループの説明だ。米国の鉄鋼市場は価格が高く、自動車用鋼板など高付加価値製品の需要も大きいためだ。ポスコグループ関係者は「海外投資は鉄鋼競争力再建を革新課題としたグループが未来競争力確保に向けた戦略投資を進めるもの」と話した。