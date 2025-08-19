秋鮭や漬けホタルイカを100円(税込110円)で提供/「はま寿司 日本旨ねた味めぐり」を全国の店舗で開催
100円寿司チェーン「はま寿司」は、8月20日から「はま寿司 日本旨ねた味めぐり」を全国の647店舗で開催する。「北海道水揚げ 秋鮭」「福井県水揚げ 漬けほたるいか」「野沢菜昆布軍艦」を税込110円で提供する。〈「はま寿司 日本旨ねた味めぐり」ラインアップ〉
全商品数量限定、なくなり次第終了。一部商品は販売期間が異なる。いずれも税込価格。
◆「北海道水揚げ 秋鮭」一貫110円
しっとりとした口当たりと上品なうまみが特徴の秋鮭を握りにした。
はま寿司「北海道水揚げ 秋鮭」
◆「福井県水揚げ 漬けほたるいか」二貫110円
プリッとした食感としっかり染みたタレの味が楽しめる。
はま寿司「福井県水揚げ 漬けほたるいか」
◆「野沢菜昆布軍艦」二貫110円
シャキシャキとした食感の信州産野沢菜をうまみの詰まった昆布と合わせた。
はま寿司「野沢菜昆布軍艦」
◆「宮城県産 さんま」一貫176円
脂のりが良く、うまみの詰まったさんまを握りにした。
はま寿司「宮城県産 さんま」
◆「えび天握り(すだちおろし)」二貫176円
徳島県産すだちと大根おろしでさっぱりと仕上げたえび天握り。
はま寿司「えび天握り(すだちおろし)」
◆「青森県産 金目鯛(もみじおろしのせ)」一貫176円
ピリ辛のもみじおろしが、金目鯛の脂の甘みを引き立てる。
はま寿司「青森県産 金目鯛(もみじおろしのせ)」
◆「北海道産 茹でずわいがに」一貫319円
至福の一貫シリーズから発売。上品な甘みで身がしっかりとしたオオズワイガニを茹でて握りにした。
はま寿司「北海道産 茹でずわいがに」
◆「黒毛和牛のさっぱり塩レモン握り」一貫319円
至福の一貫シリーズから発売。塩とレモンが和牛の脂の甘みとうまみを引き立てる。
はま寿司「黒毛和牛のさっぱり塩レモン握り」
◆「五郎島金時入りスイートポテトコロッケ(2個)」242円
加賀の伝統野菜“五郎島金時”を使用し、程よい甘さに仕立てた。おやつ感覚で食べられるという。
はま寿司「五郎島金時入り スイートポテトコロッケ(2個)」
◆「カリカリポテト(のり塩味)」297円
過去発売時に好評だったフレーバー“のり塩”の、のりの風味を向上した。
はま寿司「カリカリポテト(のり塩味)」
◆「ひんやり焼き芋ブリュレ」176円
しっとりとした冷たい焼き芋をブリュレした。
はま寿司「ひんやり焼き芋ブリュレ」〈お食事優待券が当たるキャンペーン〉
フェア開催を記念して、8月19日から8月21日までの間、はま寿司で使えるお食事優待券5,000円分が抽選で40人に当たるキャンペーンを実施する。
はま寿司公式Xアカウントをフォローし、「#はま寿司の日本旨ねた味めぐり」と「食べたいねた」を記載のうえ、はま寿司公式アカウントのキャンペーン投稿を引用ポストすることで参加できる。
はま寿司、お食事優待券5,000円分が当たるキャンペーン