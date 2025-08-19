歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子妊娠中に経験している不眠や様々なマイナートラブルについて投稿しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「不眠に悩まされております、、」 双子妊娠 状況明かす 「二時間とかで起きちゃってそのまま眠れず、、昼寝で取り返す、をするとまた眠れない」



中川さんは、「不眠に悩まされております」と切り出し、「二時間とかで起きちゃってそのまま眠れず、昼寝で取り返す、をするとまた眠れない」と睡眠リズムの乱れに苦労している様子を明かしています。







特に印象的なのは、お腹の大きさによる体の変化について「ベッドから起き上がるには大玉スイカかかえてる感覚で、ひいひいよいしょ、と言いながらです」と表現している点です。





また「病院で買った着圧ソックスが本当に優秀すぎて足首あるから助かりますけど、脱ぎ履きがめちゃくちゃ大変、届かなくて足の爪がきれません」と、妊娠中のちょっとした日常の困難さも率直に語っています。





中川さんは、「もうお腹重たくてスーパーにいくのがやっと、腹帯してます」と外出の大変さにも触れ、「マイナートラブルが日に日に増えていく。理解したらまた新しいトラブル！身体が変わっていく速度に心がなかなかついて行けてない」と心境を吐露しています。





そんな中でも、「ひい〜世の中みんな凄すぎます 眠れない時間にずっと双子男子ふたりの名前考えてるけどいまだに決まりませんよくみんな名前とか考えてつけられるね凄すぎる、、男の子、で双子 むずかしすぎる！」と双子の男の子の名前を考えたり、自炊を楽しんだりと前向きに過ごしていることを報告しています。







中川さんは、「米粉と豆腐でグルテンフリーピザをこしらえました」と手作りピザの写真を投稿。「豆腐150g.米粉100g.塩少々をこねてレンチン、そこにピザソースや具材チーズでまた焼くだけ。簡単でおいしい！」とレシピも紹介しています。







さらに、冷ややっこや、うどんなど様々な料理の写真も共有し、「お料理が気分転換にもなってるよう 栄養を双子にあげなきゃね」と食生活にも気を配っている様子がうかがえます。





投稿の最後には「そろそろ入院バッグ作らなきゃかも なにが必要だった！とかあればアドバイスいただけたら嬉しいです」とファンに呼びかけ、「歩けるうちに西松屋さんとか行ってみたいけど、歩けるのか？もはや難しいかも」と出産準備の大変さにも触れています。





「いつか大好きな伊勢丹の子供服コーナーで双子にお洋服買ってあげたい」と将来の楽しみも語った中川さん。「ファンクラブ、生配信毎週やって癒されてます。ひきこもりだけじゃなくみんなと繋がれてうれしい」と、ファンとのつながりに支えられている様子も明かしています。







この投稿に、「よく友達が言ってました!!産んだ時に名前が降りてくるらしいです!!ですので！焦らず気ままに過ごして下さいね」「新しい命目覚めさせてね！楽しい未来が待ってますよー」「お二人も居る事ですし、あんまり無理せんでくださいね〜」「脚 めちゃくちゃ浮腫みますよね」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】