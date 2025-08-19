X JAPANのYOSHIKIが19日、X（旧ツイッター）を更新。現在のメンタル状態についてつづった。

YOSHIKIは「今、日本でも、アメリカでも、ヨーロッパでも、中東でも、自分の周りで色々なことが起こり過ぎていて、メンタル少しまいっています。自業自得です」と書き出した。

そして「でも頑張ります。良いニュース、今週から順次、発表していきます。ファンのみんな、支えてくれてありがとー、感謝しています」と前向きに記した。

この投稿に対し「YOSHIKIさん、無理なさらないでくださいね...」「私はYOSHIKIさんにたくさん元気と勇気をいただいています」「応援してます！」「自分を責めないでくださいね いつも全力投球で頑張っている事ファンは知っています。。」「ファンの心はいつもどんな時もよっちゃんのそばにいるよ」「立て続けにいろいろな事が起こり心労をお察しします」「世界中で起こる全てに全力なYOSHIKIさん だからこそ想像を超えた負担が心身にかかってる どうか自分を責めないで」などと励ましの声が相次いで寄せられている。

YOSHIKIは18日夜の更新で「たたいまー 先ほど日本に到着、これから撮影、及びDinner Showの最終試食」などとつづり、帰国を報告していた。