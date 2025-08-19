全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、8月21日〜27日までの搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は8月20日〜26日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・6,000マイル

東京/羽田〜秋田・庄内・小松・大阪/伊丹線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜大分・宮崎線、札幌/千歳〜女満別・青森線、福岡〜対馬線、沖縄/那覇〜宮古線

・7,500マイル

東京/羽田〜オホーツク紋別・函館・岡山・広島・岩国・北九州・佐賀・大分・鹿児島線、大阪/伊丹〜秋田・福島・長崎線、名古屋/中部〜仙台・福岡・鹿児島線、札幌/千歳〜新潟線、仙台〜広島線、福岡〜仙台線、沖縄/那覇〜鹿児島線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの払い戻し手数料が必要となる。