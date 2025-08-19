「ランボルギーニは史上最高のGTでなければならないのだ」｜1960年代スーパーGT対決！【後編】
この記事は「ランボルギーニ350 GT vs アストンマーティンDB4｜1960年代スーパーGT対決！【前編】」の続きです。
欠点のないGTモデルを目指した
当時、DB4に惚れ込んだ多くのファンの中に、ある裕福なイタリア人実業家がいた。その名は、フェルッチオ・ランボルギーニ。フェルッチオがとくに愛したのが、ファストバックルーフとトランクリッドが接する部分で、自社のGTも、これに似たラインにすることをデザイン要件にした。また、フェルッチオはアストンにならって、スタイリングの仕上げとスーパーレッジェーラによる製造をトゥーリングに依頼した。実は最初のランボルギーニは、お手本としたアストンよりさらに”レッジェーラ＝軽量”だった。350 GTは細い鋼管フレームでボディを支えただけでなく、正方形断面の鋼管製フレームを備えていたからだ。アルミニウム製ボディを架装した350 GTの車重は、公称わずか1200kgだった。ちなみに後期のスチール製ボディ2＋2は1380kgで、DB4の公称1400kgにぐっと近づいた。
フェルッチオ・ランボルギーニは自動車の製造に乗り出した動機について、こう語っている。「私はとくに名高いグランツーリスモを何台も購入してきた。それぞれに見事なマシンだが、欠点にも気が付いた。たとえば暑くなりすぎる、快適でない、速さが不十分、仕上げに難があるといった具合だ。私が造りたいのは、欠点のないGTモデル…完璧な車だ」
こうして新たに設立されたアウトモビリ・ランボルギーニSpAは、挨拶代わりとばかりに、極めて流麗でアヴァンギャルドなコンセプトカー、350 GTV（Vは”速い”を意味するヴェローチェ）を1963年のトリノ・モーターショーで発表した。その美しいラインを生み出したのは、名高いデザイナーで空力の専門家であるフランコ・スカリオーネだ。有名な作品にアルファロメオのコンセプトカー”BAT”シリーズがある。
ただし、350 GTVはあくまでショーカーにすぎなかった。実は、開発中のV12エンジンが収まらなかったので、ボンネットの下にはサンタアガタ・ボロネーゼの新ファクトリーのフロアタイルを積み込んで、正確なライドハイトにしていた。また、人目を引く装備の中には、回転して現れるヘッドライトなど、量産の足枷になる要素がいくつもあった。フェルッチオは、デザインの修正とボディの製造をカロッツェリア・トゥーリングに託すことにした。
ここで、コンセプトカーを実現可能な量産モデルに変える仕事を任されたデザイナーは誰か。それこそ、トゥーリング・デザインオフィスの陰の立役者であり、DB4を手がけた、フェデリコ・フォルメンティその人だった。
フォルメンティはのちに、350 GTを手直しして400 GTもデザインしたほか、経営難のトゥーリングが1966年に倒産したときには、ボディ製造事業をマラッツィ兄弟の新しい工場に移す過程を監督した。フェルッチオとそのチームはフォルメンティの手腕に感服し、400 GTの後継であるイスレロのデザインとマラッツィでの製造も託した。面白いことに、この控えめなイタリア人デザイナーは、ランボルギーニのためにミドシップクーペのアイデアスケッチも1965年に描いている。このモデルは”ティグレ”と呼ばれ、車高が低く、流れるようなラインを持ち、リアウィンドウをルーバーで覆ったスケッチもあった。それから約1年後、ランボルギーニは、ガンディーニが手がけたミウラをルーバーもそのままに発表したのである。
フェルッチオに人を見る目があったのは確かだ。最初のモデルでエンジニアチームを率いたのは、若きジャンパウロ・ダラーラである。ほかにもキープレーヤーとして、シャシー担当のパウロ・スタンツァーニ、テストドライバーのボブ・ウォーレスがいた。さらにエンジンを設計したのは、フェラーリ250GTOの父、ジョット・ビッザリーニである。エンツォ・フェラーリはさぞ苦々しく思ったに違いない。
ビッザリーニのV12は、当初はほぼ完全にレース向けの設計だった。総アルミニウム製で、チェーン駆動のDOHC、高い圧縮比、ワイルドなカムプロフィール、ドライサンプ式、といった調子だ。しかし、フェルッチオはモータースポーツにとくに関心がなく、そこまで突きつめたものは望んでいなかった。そこで、350GTではこのエンジンをデチューンし、ウェットサンプ式とした。それでも、DOHC、バンク角60°のV12で、ウェバー製ツインチョークキャブレターを6基装備するとなれば、嫌でも期待が高まる。今日はそれを味わえるのだ。
人の目を捕らえて放さない力
350 GTを間近で見ると、アストンほど端正ではないし、同時代のフェラーリ250ルッソほど美しいともいえないが、人の目を捕らえて放さない力がある。この1台はノッテブルー（イタリア語の”ナイトブルー”）で、インテリアはクリームのレザー。ボラーニ製ワイヤーホイールがよく似合う。新車当時は濃いメタリックグレーで、一時期は（ゾッとすることに）鮮やかなオレンジだったが、今の配色はこの車にぴったりだ。
腰を落とすように座ると、アストンよりはるかに低く、リクライニングした体勢になる。典型的なイタリア車のドライビングポジションだが、気にはならない。唯一の問題は、ペダルが明らかに左にずれていることだ。いや、問題がもうひとつ。ハンドブレーキがシートとセンタートンネルの間に完全に埋まってしまっている。
ラップアラウンドの大きなガラスで囲まれたグリーンハウスは、真上から見るといわゆる涙滴型で、四方の視界が抜群によく、ヘッドルームもたっぷりある。陽射しが照りつける日に車内がどれほど暑くなるかは想像に難くないが（エアコンを搭載するオーナーが多い）、幸いにも今日は曇りで涼しいので、途方もなく長いボンネット越しの眺めを純粋に楽しめる。
ステアリングは光沢のあるアルミスポークのウッドリムで、その向こうにはっきり見えるイエガー製レブカウンターは”7”でレッドライン、揃いの速度計の目盛りは170mphまで切られている。補助的なメーター類とずらりと並ぶトグルスイッチは、ダッシュボード中央に配置されている。すべて抑制が利き、品がよく、カウンタックやディアブロとは天と地ほどかけ離れた雰囲気だ。
アストンマーティンが5段ギアボックスを採用したのはDB5からで、これとまったく同じZF製ユニットを350 GTも搭載する。ギア比はやや高めで、その点はDB4と同じだが、精密でメカニカルな感触で好感が持てる。
素晴らしいのはノンアシストのステアリングも同様だ。アストンと違って、350 GTは直進位置の遊びがほとんどなく、切れば即座にリニアな反応が返ってくる。すぐさま鋭くターンインするので、思わず顔がほころぶほどだ。どのカーブでもバランスがよく、従順な印象で、ステアリングともシャシーともしっかりつながっている感覚がある。これは退屈なGTなどではない。一体感と正確性が車全体に行きわたっているのだ。
鍵を握るのはエンジンの搭載位置だろう。アストンの直列6気筒は高い位置にあり、シリンダーブロックの先端がフロントアクスルの前に突き出している。一方、ランボルギーニの長いボンネットを開けると、V12が低い位置にあり、車軸の後方に完全に収まっていることに気づく。走行すると、重量物が車体の中央近くの低い位置にあることが感じられ、それ故の慣性の小ささも、DB4と比べると明らかだ。
乗り心地にも舌を巻く。DB4はリアが固定懸架式だが、350 GTは前後とも独立式のダブルウィッシュボーン・サスペンションである。試乗したDB4はサスペンションのアップグレードで標準仕様より明らかに向上している。一般的なDB4のリアは少々ルーズになりがちで、舗装が割れていると衝撃が伝わってくるが、この点でも350 GTが上だ。ブレーキはどちらも強力で心強い。ただし、この350 GTはハードブレーキングで右に引っ張られる。これは今後のメンテナンスで修正されるだろう。
では、あの素晴らしいV12はどうなのか。温まった状態から、数秒間キュルキュルと回ると、くぐもった音で点火し、忙しく動くチェーンやバルブギアの穏やかな打刻音が聞こえてきた。走り始めると、スロットルペダルはかなり硬く、踏みしろが長いので、高回転型のエンジンに最適とはいえない。それでも、1500rpm辺りからクリーンに吹け上がり、中回転域へと力強く駆け上がる。だが、本当に生き生きし始めるのは3500rpmからで、4000rpmを超えるとパワーがぐんぐん湧き上がり、控えめだった唸りが洗練された高音へと徐々に変わっていく。全開で絞り出せば、DB4ヴァンテージ標準の3.7リッターには匹敵するに違いない。今回、試乗したDB4に搭載されたRSウィリアムズがチューンした4.2リッターには及ばないが。
サウンドとパワーデリバリーには、今もどこかレース用エンジンを思わせるところがあるが、どうやら神経質ではなさそうだ。たしかに暑い日ではなかったが、ストップ＆ゴーを繰り返し、低速での取り回しが多かったにもかかわらず、ほとんど文句の付けようがなかった。この傑作エンジンは、その後も成長と進化を続け、ムルシエラゴの生産が2010年に終了するまで使われた。50年間にわたってランボルギーニの獰猛な心臓部であり続けたのだ。そのすべてがここから始まった。
350 GTは、1台売れるたびに大きな損失を生んだといわれる。イギリスでは6000ポンドを超える価格だったにもかかわらずである。当時、アストンは4000ポンド、Eタイプはその半分近い価格だった（イギリスへ渡った350 GTがたったの5台だったのはそのせいだろう）。
いうまでもなく、350 GTはフェルッチオが目指していたほど完璧ではなかった。鋼管フレームとアルミニウム製ボディは歪みやすく（スチール製ボディの400 GT 2+2でほぼ解消）、エンジンは低回転域のトルクが少々不十分だった（同上）。また、人間工学の面でもやや難があった。とはいえ、ミウラや初期のカウンタックほどひどいわけではない。ああしたミドシップのアイコンに比べれば、350 GTは空間に余裕があり、居住性が高く、はるかに妥協の少ない洗練された車だ。最初のモデルとしては、驚くほど出来がよかったといえる。
フェルッチオが記者に語ったとおりだ。「ランボルギーニは美しく速く、快適でラグジュアリーな、楽しく運転できる車でなければならない。史上最高のGTでなければならないのだ」最初のモデルは、歴代のどのランボルギーニよりも、この目標を忠実に実現していたといっても過言ではない。そして、今回の試乗で明らかになったように、アストンマーティンとトゥーリングとのつながりが、その魅力をさらに高める役割を果たしていたのである。
エンジン：エンジン：3670cc、直列6気筒、DOHC、SU製 HD8キャブレター×3基
最高出力：266bhp／5750rpm 最大トルク：35.3kgm／4500rpm
変速機：前進 4段 MT、後輪駆動 ステアリング：ラック＆ピニオン
サスペンション（前）：ダブルウィッシュボーン、コイルスプリング、テレスコピック・ダンパー
サスペンション（後）：リジッドアクスル、トレーリングアーム、ワッツリンク、コイルスプリング、レバーアーム・ダンパー
ブレーキ：4輪ディスク 車重：約1400kg 最高速度：240km/h 0-100km/h：6.8秒
エンジン：3464cc、60°V型 12気筒、DOHC、ウェバー製 40DCOEキャブレター×6基
最高出力：276bhp／6500rpm 最大トルク：33.2kgm／4500rpm
変速機：前進 5段 MT、後輪駆動 ステアリング：ラック＆ピニオン
サスペンション（前・後）：ダブルウィッシュボーン、コイルスプリング、テレスコピック・ダンパー
ブレーキ：4輪ディスク車重：1200kg 最高速度：254km/h 0-100km/h：6.8秒
編集翻訳：伊東和彦 (Mobi-curators Labo.) 原文翻訳：木下 恵
Transcreation：Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.) Translation：Megumi KINOSHITA
Words：Peter Tomalin Photography：GF Williams
THANKS TO Bryan Webb, Andrew James and Paul Cox.
