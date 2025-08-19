「ママしてるんだなー」土屋太鳳、“最近の私”ショットに反響！ 「お子さんと遊んでるのかな」
俳優の土屋太鳳さんは8月18日、自身のInstagramを更新。“最近の私”を公開し、「お子さんと遊んでるのかな」といった声が寄せられています。
【写真】土屋太鳳、子どもと遊ぶ姿？ を公開
ファンからは「小さな家族ちゃんとでしょうか？」「お子さんと遊んでるのかな」「太鳳ちゃんがママしてるんだなーってわかる写真」などの声が。ほかにも「久しぶりに顔が見れて嬉しいです」「久しぶりの投稿嬉しいです」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「久しぶりに顔が見れて嬉しいです」土屋さんは「こんばんは！」とつづり、1枚の写真を投稿。「ということで、最近の私を！ 夏の空はシャボン玉がよく映えます」と説明し、しゃぼん玉を飛ばすソロショットを載せました。子どもと遊んでいるのでしょうか、穏やかな表情に見えます。
家族で万博へ！4日の投稿では、家族で大阪・関西万博を訪れたことを報告し、写真を公開した土屋さん。ファンからは「家族と過ごせて良かったね」「夏休みエンジョイできてよかったです」などの反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
