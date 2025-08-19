＝LOVE「超特急逃走中」“体幹チャレンジ”バズに驚き 火付け役・大谷映美里を絶賛「コンサル付いてるみたい」
【モデルプレス＝2025/08/19】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里、大場花菜、高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が8月17日、「リスパ」生配信を実施。SNSで話題を集めている楽曲「超特急逃走中」について話した。
同配信は、メンバーが楽曲を聴きながらファンとの交流を楽しむもの。この日は、配信のタイトル「＃イコラブと超特急準備中 in リスパ」にあわせ、「超特急逃走中」からスタート。同曲はSNS上にて1番のAメロの振り付けを真似する“体幹チャレンジ”が話題になっているが、高松は「『超特急』こんなバズると思わなかった」とコメント。大谷の投稿がブームの先駆けとなったことから、大場と高松は「みり先生（大谷）がさぁ、体幹チャレンジを…」「本当にすごい、みりにゃ（大谷）は」と口々に大谷を絶賛をしていた。
これに大谷は「ほんと？でも良かった、地道にやってきて」と思いを吐露。高松は「本当にすごい、コンサル付いてるみたい」と話し、「これからもぜひ、いっぱいみりにゃがきっかけを…」と期待を寄せた。
また、この日はファンの投票で決めたトークテーマを話す場面も。「＝LOVEの曲で一番好きなパートは？」というお題に対し、大谷は「The 5th」の「バスケットのチキン 大きいホールケーキ 夢を抱え帰る 2人で過ごそうクリスマス」という歌詞だと回答。「『The 5th』単体でもいいけど『僕クリ（僕らの制服クリスマス）』を聴いた後の『The 5th』がめっちゃ刺さるから、2曲マストで聴いてほしい」と熱弁した。
大場は「ラブクリエイト」の「生まれ変わっても アイドルがいいな」というパートだと話し、大谷からは「ここ花菜に向かってペンライト振る振り付けじゃん。そのときに花菜のことずっと見てて、すごい楽しそうに歌っててこっちも嬉しい」という声が。さらに高松は「探せ ダイヤモンドリリー」の佐々木舞香のパート「針の音が」だといい、「舞香の“は”の言い方が好き」と語っていた。
「リスパ」は、アーティストのファンが集まって楽曲を楽しむことのできるアプリ。「リスパ」内で聴いた楽曲再生回数はApple MusicとSpotifyのストリーミングの再生数にカウントされる。＝LOVEは21日までに3人ずつの音声配信を実施するほか、22日にはメンバー全員での映像生配信も行う。（modelpress編集部）
