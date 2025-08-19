年収700万円・45歳です。「約700万円」のレクサスRX”を買っても大丈夫？ 無理なく払えるローン額とは？

ローン返済は年収700万円の15％以内が目安？ 無理なく支払える月額はいくらか

自動車ローン単体の無理のない返済比率は、一般的に「年収の25～35％以内」が目安とされています。年収700万円の場合、年間175～245万円、月額約14.5～20.4万円が目安です。なお、より慎重な計画を立てたい場合は15％以内としてもよいですが、一般的な基準よりゆとりを持った数字となります。

理想的な家計のランスの目安としては、生活費50～60％、貯蓄10～20％、住宅ローンなどの返済20～25％が参考になります。ただし、車のローンや関連費用は5～10％とする例もあります。

これらの家計バランスを考慮すると、レクサスRXのローンだけで年収の15％以内に収めることは非常に堅実な計画ですが、一般的な目安である25～35％以内でも無理のない範囲とされています。他のローンとのバランスを見て計画を立てることが重要です。



購入前に算出すべき！ 金利・期間・頭金による月々の返済額シミュレーション

購入前には、金利・返済期間・頭金による月々の返済額シミュレーションが重要です。

例えば、JAのマイカーローンで返済額のシミュレーションをしてみましょう。車両価格500万円で頭金200万円を入れた場合の借入額は300万円となります。金利3％・返済期間5年（60回）の場合、月々の返済額は約53,900円です。

また、長期返済（例：7年）にすると月額が抑えられる反面、総返済額は増えるため、家計の余裕や将来の収支も考慮する必要があります。さらに、ボーナス併用払いを使う場合は、万が一ボーナスが減額または支給されない場合のリスクにも注意が必要です。



見落としがち！ レクサスRXの年間維持費は約70万円、その内訳と節約ポイント

レクサスRXの年間維持費は、おおよそ70万円が目安です。燃料費、保険、税金、メンテナンスなどを含めた総額となります。

・自動車税

レクサスRXの一般的な排気量である3.5Lクラスで約4万3500円です。ハイブリッド車はエコカー減税の対象となる場合があり、税額が軽減されることがあります。

・燃料代

年間1万km走行で、RX350h（ハイブリッド）は約10万円前後、RX350（ガソリン／AWD）は15万円～17万円程度かかり、5～7万円の差があります。

・車検、メンテナンス費用

法定費用と整備費で10～20万円程度見込まれます。新車購入から3年間はLMSP（レクサスメンテナンスプログラム）を利用することで節約が可能です。

・保険料

40代の場合、車両保険込みで年間10～15万円が相場です。

・駐車場代

都市部での相場は月2～5万円ですが、特に高額な場所では月5～8万円になることもあります。地方では月1～3万円程度が一般的です。

・消耗品費

21インチタイヤ一式で20～35万円、オイル交換1回で1万5000～2万5000円程度と高額になる傾向があります。維持費を無理なく捻出するためにも、以下のことを意識するのがおすすめです。



賢い買い方を見極めて憧れの車を手に入れよう

購入は「見栄」ではなく「賢さ」が求められる判断です。年収700万円の方なら、まずは無理のない返済額（月額約8.8万円以下）を把握するところから。

維持費を年間約70万円と見積もりつつ、モデル選定や保険、駐車場、メンテナンス費を工夫すれば、満足度と安心が両立できます。将来の変動も見越しながら、ローン計画や支出のバランスをとり、後悔のない愛車選びにつなげてください。

