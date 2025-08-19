女の子が妄想する「白馬に乗った王子様は、きっとこんな人！」９パターン
多くの女の子がお迎えを待っている「白馬に乗った王子様」とは、どんな魅力を持った人なのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性326名に聞いたアンケートを参考に「女の子が妄想する『白馬に乗った王子様は、きっとこんな人！』」をご紹介します。
【１】女の子のコンプレックスを「むしろ素敵だよ」と受け入れてくれる
「それこそ『本物の愛』って感じだし、悩みから解放されて幸せになれそう」（30代女性）というように、王子様には自分の欠点まで愛してほしいと願う女の子も。女の子の全てが好きだと伝えれば「この人が私の王子様かも」と思ってもらえるかもしれません。
【２】「世界で一番愛している」と心を込めて何度も言ってくれる
「このセリフが決まるのは王子さましかいない」（20代女性）というように、王子は世界で一番自分を愛してくれるはずと語る女の子もいます。気になる女の子に告白するときなどは、照れずに「世界で一番」であることを強調すると響きそうです。
【３】いつも笑顔で、ユーモアのセンスが抜群
「ずっとニコニコしていたいし、落ち込んだときに笑わせてほしいです」（20代女性）というように、白馬に乗った王子に「笑顔の癒し」を求めている女の子も。ユーモアのセンスに自信がない場合は、笑顔を絶やさないようにしてみてはいかがでしょうか。
【４】毎日見ても飽きない超イケメンなのに、自分以外の女に興味を抱かない
「むっちゃカッコいいのに、浮気の心配がない！」（20代女性）というように、誰もが惚れる男前なのに、自分だけを見てくれるのが理想だと語る女の子もいます。イケメンならもちろん、そうでなくても、男性の一途な想いは女の子の胸を打つのかもしれません。
【５】どんなわがままもできる限り叶えてくれようとする
「こっちも無理って分かってる。大切なのは、どう反応するか」（20代女性）というように、わがままを否定せずに叶えようと努力してくれる器を持っているのが王子だという人も。女の子の主張をただの自分勝手だと決めつけず、じっくり話に耳を傾けて、本当は何を望んでいるのか探りましょう。
【６】友達想いのいい男だが、それよりも恋人である自分をさらに大切にしてくれる
「みんなにすごい慕われてるけど『〇〇が一番だよ』って言ってくれる（笑）」（10代女性）というように、人望が厚いけれど自分だけは特別扱いしてくれるのが王子だと語る女の子も。誰にでも優しく、好きな女の子にはより優しいという姿勢は見習いたいところです。
【７】かなりの年収だが、謙虚な性格
「お金持ちでも、それを鼻にかけないのが王子」（20代女性）というように、高収入なのでお金に困ることがないが、それを自慢しないのが条件だと語る女の子も。安定した収入があったとしても、過剰なアピールをすると逆効果になってしまう危険があるということでしょう。
【８】自立していて、女性に家事・育児を任せっきりにしない
「私の負担を減らしてくれるなら見た目は地味な王子様でもいい」（30代女性）というように、仕事だけではなく家事や育児もできるイクメンをイメージする女の子も。炊事洗濯や子どもの世話を率先してできれば、王子に近づけるかもしれません。
【９】とてつもなく優しいが、悪いことをしたら叱ってくれる
「ただの優男といても成長できない。甘辛王子が理想です」（20代女性）というように、王子は女の子を包み込む心の広さと、成長を促す厳しさを併せ持っているようです。女の子に「優しい」と言われて浮かれるのは二流で、本物の王子は叱る勇気も備えているのでしょう。
イメージ通りの「白馬に乗った王子様」になるのは困難でも、その特徴を参考にすることはできそうです。まずは気になる女の子を、心底好きになるところから始めてはいかがでしょうか。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計326名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
