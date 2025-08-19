【恋ヶ窪あおい Illustrated by ふじ子 1/4 完成品フィギュア】 8月19日 予約受付開始 2026年6月 発売予定 価格： 豪華版 19,800円 レザーパンツ豪華版 20,900円 スペシャルセット版 39,600円

　中国のOtherwhereは、フィギュア「恋ヶ窪あおい Illustrated by ふじ子 1/4 完成品フィギュア」の予約受付を「あみあみ」にて実施している。発送予定は2026年6月。価格は「豪華版」が19,800円、「レザーパンツ豪華版」が20,900円、「スペシャルセット版」が39,600円。

　本商品は、イラストレーター・ふじ子氏による「恋ヶ窪あおい」を立体化したもの。淡い金髪や青い挑染に、同じ青色の蝶型イヤリング、少しゆったりとした白い上衣に浮かぶ豊満なスタイル、タイトな黒いパンツなど細部まで丁寧に造形・彩色されている。

「恋ヶ窪あおい Illustrated by ふじ子 1/4 完成品フィギュア」詳細

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4 サイズ：全高約420mm(台座含む) 素材：PVC、ABS 「豪華版」付属品：フィギュア本体
　　　　　　　　台座
　　　　　　　　豪華版専用交換用フェイス表情 ×1
　　　　　　　　タペストリー 「レザーパンツ豪華版」付属品：フィギュア本体
　　　　　　　　　　　　　　台座
　　　　　　　　　　　　　　レザーパンツ豪華版専用交換用フェイス表情×1
　　　　　　　　　　　　　　バッジ
　　　　　　　　　　　　　　A5色紙 「スペシャルセット版」付属品：「豪華版」×1
　　　　　　　　　　　　　　「レザーパンツ豪華版」×1
【豪華版】 【レザーパンツ豪華版】 【スペシャルセット版】

(C) ふじ子