【恋ヶ窪あおい Illustrated by ふじ子 1/4 完成品フィギュア】 8月19日 予約受付開始 2026年6月 発売予定 価格： 豪華版 19,800円 レザーパンツ豪華版 20,900円 スペシャルセット版 39,600円

中国のOtherwhereは、フィギュア「恋ヶ窪あおい Illustrated by ふじ子 1/4 完成品フィギュア」の予約受付を「あみあみ」にて実施している。発送予定は2026年6月。価格は「豪華版」が19,800円、「レザーパンツ豪華版」が20,900円、「スペシャルセット版」が39,600円。

本商品は、イラストレーター・ふじ子氏による「恋ヶ窪あおい」を立体化したもの。淡い金髪や青い挑染に、同じ青色の蝶型イヤリング、少しゆったりとした白い上衣に浮かぶ豊満なスタイル、タイトな黒いパンツなど細部まで丁寧に造形・彩色されている。

「恋ヶ窪あおい Illustrated by ふじ子 1/4 完成品フィギュア」詳細

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4 サイズ：全高約420mm(台座含む) 素材：PVC、ABS 「豪華版」付属品：フィギュア本体台座豪華版専用交換用フェイス表情 ×1タペストリー 「レザーパンツ豪華版」付属品：フィギュア本体台座レザーパンツ豪華版専用交換用フェイス表情×1バッジA5色紙 「スペシャルセット版」付属品：「豪華版」×1「レザーパンツ豪華版」×1【豪華版】【レザーパンツ豪華版】【スペシャルセット版】

(C) ふじ子