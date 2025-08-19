´Øº¬ËãÎ¤¡¢Éã¡¦´Øº¬¶Ð¡õÌ¼¤È¿Æ»Ò3À¤Âå¤Ç±Ç²è´Û¤Ø¡ÖÃç¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬ËãÎ¤¡Ê40¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¡Ê71¡Ë¡¢Ì¼¤È¿Æ»Ò3À¤Âå¤Ç±Ç²è´Õ¾Þ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥É¥¥¥É¥¥´°àú¥Ý¡¼¥º¡×±Ç²è´Û¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë´Øº¬¶Ð
¡¡ËãÎ¤¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î±Ç²è¤ò¤ò¥É¥¥¥É¥¥¤ÈÌ¼¤È3À¤Âå¤Ç´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¡Ê¢¨¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡¿¥É¥¥¥É¥¥¤Ï¡¢Â¹¤¿¤Á¤¬¸Æ¤Ö´Øº¬¶Ð¤Î°¦¾Î¡Ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡¡Ä¶²ÚÎï¡ª¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ìî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤é¡È¥«¥¹¥«¥ÙËÉ±ÒÂâ¡É¤¬¡¢Ë½·¯¤È²½¤·¤¿Í§¿Í¡¦¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¡Ö²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¥®¥ã¥°¤â´¶Æ°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤º¤Ã¤È¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤²¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÉã¡¦¶Ð¤Î¼Ì¿¿¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿±Æ¶Á¤ÇÌë¤´¤Ï¤ó¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Á¥ã¥Ñ¥Æ¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥¥¥É¥¥´°àú¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖÃç¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËãÎ¤¤Ï2014Ç¯8·î¤Ë²Î¼ê¡¦K¤È·ëº§¡£15Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡Ê9¡Ë¡¢19Ç¯10·î¤Ë¼¡½÷¡Ê5¡Ë¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
