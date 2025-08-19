◇第107回全国高校野球選手権 準々決勝 日大三５―３関東第一（2025年8月19日 甲子園）

15年ぶりの東京対決は、小倉全由氏（68）にとって思い入れ深すぎるカードとなった。

奇しくも朝日放送系の中継で解説を務めた名将は「両チームともベンチ全員使って戦い抜いた、そんなゲームですね」と目を細めた。

小倉氏が最初に赴任したのが関東第一で、1981年に監督就任すると1987年センバツでは準優勝に導いた。1997年に母校・日大三の監督に就任。2度夏の甲子園を制した。

小倉イズムが浸透した両校の戦いに「取られたら取り返す、同じようなパターンの野球をやってましたね。両チームのカラーを出し切った、そんなゲームですね」とうなずいた。

関東第一の米沢貴光監督（49）、日大三の三木有造監督（51）はいずれも指導者として小倉氏の薫陶を受けた。

敗れたが関東第一を作り上げた教え子の指揮に、小倉氏は「米沢監督は守備を固め、確実にチャンスをものにする。甲子園に来て安定した野球をやってくれてますね」と称えた。

そして、「両校の指揮を執らせていただいた。正直言って勝ち負けがなければいいなと思って見てたんですけど。自分は幸せ者だなと思って見てました。ありがとうございました」と感謝の言葉で締めた。