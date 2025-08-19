大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

【写真】厳しい表情の新之助。その隣には…

第31回「我が名は天」が8月17日に放送。その最後に流れた第 32 回「新之助の義」の予告が話題になっています。

＊以下「我が名は天」の放送内容のネタバレを含みます。

●「我が名は天」公式あらすじ

江戸市中は利根川が決壊し大洪水になる。

蔦重は、新之助（井之脇海さん）やふく（小野花梨さん）を気にかけ米などを差し入れようと深川を訪れる。

食料の配給が行われる寺で平蔵（中村隼人さん）に会い、幕府は復興対策に追われ、救い米どころか裕福な町方の助けを頼りにしていると知る。

そんな中、江戸城では家治（眞島秀和さん）が体調を崩し月次御礼を欠席する。老中らが戸惑う中、意次（渡辺謙さん）は家治からある話を聞かされて…。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

”打ちこわし”を告げる旗を掲げ、江戸市中を進む町民たち。

奉行所が町民を押しとどめようとする様子を背景に「我々、打ちこわすべし」との新之助の声が流れる。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

倒れこんだ蔦重が「打ちこわしなんてべらぼうじゃねえですか！」と叫ぶ。その口には血が。

怒りに満ちた表情で「田沼の手先に話せることはないな」と蔦重を押しのけて進む新之助。

「犬を食えと！？」

十一代将軍・家斉の父となった「御三卿」のひとつ一橋徳川家の当主・一橋治済に対し、「見苦しい！」と言い放つ、徳川御三家の紀州藩第九代藩主・徳川治貞。

かつて意知の葬列に石を投げ、佐野大明神ののぼりを立てた謎の男が、薄汚れた物乞いを後ろから支える。背景には「犬を食えと！？」とその謎の男の声が流れる。

その下に流れるは＜全てを失った者の＞の文字。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

場面変わって江戸城。厳しい表情で松平定信が進む。

背景には「盗賊同然の主殿（とのも）。皆、田沼が招いたものであろう」と定信の声。

それから謹慎を続ける意次の姿が映る。

「喧嘩だな」

「田沼様を…」「生贄として」と大奥総取締・高岳、田沼の外戚の老中・松平康福の声が続く。

「懲りもせず！けしからん」と蔦重に告げる江戸随一の文化人で天明狂歌のスター・大田南畝＜四方赤良＞。相槌を打つ恋川春町＜倉橋格＞と朋誠堂喜三二＜平沢常富＞。

覚悟を決めた表情の意次が「一気に攻め込むぞ」と語る。

「喧嘩だな」と蔦重の肩に手をのせつつ、伝えた新之助。その下に流れるは＜再生への戦いが始まる＞の文字。

「手ぬるい！」とぴしゃりと告げる徳川治貞。

最後に「え？え？」と次郎兵衛・小泉忠五郎の二人が驚く表情を見せ…

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。