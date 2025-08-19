¡Ö²Ö²Ð¤ËÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤½¤¦¡×à¿ÀµÜ¹ßÎ×á¤ÎÍá°á¥¢¥¤¥É¥ë¤ËµÓ¸÷¡Ö¤ª»ÐÍÍ¡¢¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¹¥¤¡×
¿Íº®¤ß¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ä
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö=LOVE(¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö)¡×¤Îà¤ß¤ê¤Ë¤ãá¤³¤È¡¢ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤(27)¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Íá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÍá°á¡¡MV»£±Æ¤Ç¤ÏÃ¸¤¤¿§¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤º°¿§¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤è¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢16Æü¤Ë¿ÀµÜ³°±ñ(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Íá°á»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£º°ÃÏ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥°¥ì¡¼¤Î²ÖÊÁ¤Ç¼ãÁð¿§¤ÎÂÓ¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¿ÀµÜ²Ö²ÐÂç²ñ¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê²Ö²Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡¼¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤Ò¤£¤Á¤ã¤Þ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎëÌÚÆ·Èþ(24)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍá°á¤ß¤ê¤Á¤ã¤óÇúÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Öº°¿§¤ÎÍá°á¤âÄ¶Àä»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¤è¡Á¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤¬¤¤¤¿¤é²Ö²Ð¤ËÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤½¤¦¡×¡Ö²Ö²Ð¤è¤ê¤â±ÇÈþÎ¤¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¦¤Ê¡×¡Ö¤ª»ÐÍÍ¡¢¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Òµï¤¿¤é¡Ä¸Ç¤Þ¤ë¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö=LOVE¡×¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ºòÇ¯10·î¤«¤é3¥«·î´Ö¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×(TBS)¤Ç²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRosé Muse(¥í¥¼¥ß¥å¡¼¥º)¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£