¡¡4Ç¯Á°¤Ë¥ÉS¤ÊÈë½ñÌò¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Èþ¿Í½÷Í¥¤¬à°õ¾Ý¥¬¥é¥êá¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¼ê¼ó¤Ë¥Ø¥¢¥´¥à¡¡½ë¤¹¤®¤ÆÈ±¤ò·ë¤Ð¤º¤Ë¤Ï¡¢³°¤òÊâ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢·ë¾ë¥â¥¨(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡ÁÂè7¥·¥ê¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2021)¤Ç¤ÎÈë½ñÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿31ºÐ¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸þ¤±¤ÆÆü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤Ê¤É¤È»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¹¹¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«!?¡×¡Ö¤·¤È¤ä¤«¤ÇÂç¿Í¤Îµ¤ÉÊ¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤¬½©¤á¤¤¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾ðÊó²ò¶Ø³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë¾ë¤Ï·ÄØæÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥ß¥¹·ÄØæ2014¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÇ¾¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤¿!¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£½Õ¤Î¡ÖDr.¥¢¥·¥å¥é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Ï´Ç¸î»Õ¤Î¶åÍËº»ÉÄ¤ò±é¤¸¤¿¡£