Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¡Ö¥µ¥ó¥â¥Ë¡×28ºÐ¥¢¥Êà¥Ó¥Ã¥¯¥êá»äÉþ»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤Û¤É¤Ë¡Ä¡×¡Ö²Æ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ªÊ¢¥Á¥é¥ê¡Ö³Ú¤·¤¤¤¬Âç¾¡¤Á¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ù±º¤ß¤º¤(28)¤¬ÂçÃÀ¤Ê»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Æ¡Á¾Ð¡¡º£Ç¯½é¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ï¥µ¥Þ¥½¥Ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢²Æ¥³¡¼¥Ç¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö#¥µ¥Þ¥½¥Ë2025¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢16¡¢17Æü¤ËÀéÍÕ»Ô¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉþÁõ¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢Ã»¤¤¾æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Ç¤ªÊ¢¤ò¥Á¥é¥ê¤È¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ì²¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ä¤Î¤Ë¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ÇÌë¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤âÁ´¤¯Èè¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡³Ú¤·¤¤¤¬Âç¾¡¤Á¤·¤Æ¤¿¡ª¡ª¡ª¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Æ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤Û¤É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤³¤Î²Ä°¦¤µ¡¢¤Þ¤µ¤ËËâË¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ù±º¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¡¢Âç¤¤Ê¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤âÆþ¾Þ¡£17Ç¯9·îÊüÁ÷¤Î¡Ö·ÝÇ½³¦ÆÃµ»²¦·èÄêÀï TEPPEN¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥Ô¥¢¥ÎÂÐ·è¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£20Ç¯4·î¤«¤éÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×(TBS)¤Ç¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£