声優 岡本信彦、上田竜也の楽屋訪問に驚愕 「まさかのツーショット！」「頭パニック」とファンも驚き
声優の岡本信彦が、8月18日（月）に自身のInstagramを更新。歌手でタレントの上田竜也との交流を明かし、ファンを驚かせた。
【写真】まさかの対面！ 上田竜也＆岡本信彦の2ショット
■上田竜也もインスタを投稿
この日岡本は「まさかご挨拶できるとは思わず驚愕いたしました！ お話ししていても素敵な方でした」とコメントを添え、ピースポーズを決める上田と肩を並べた2ショット写真を公開した。
この日2人は番組の共演などはなく偶然同じテレビ局に居合わせたようで、岡本はハッシュタグで「#本当に番組とか関係なく偶然の運命的なサムシングで話しかけてくださりました」と説明し、「#いつか上田さんに全力ガナリボイスでアテレコさせていただけたらと存じます」と思いをつづった。
一方の上田も同日に岡本と撮影した2ショット写真を自身のInstagramにアップし、対面した際の様子を回顧。上田の投稿によると、岡本の楽屋を見つけて訪問したことで今回の2ショットがかなったようで「楽屋通ったら名前があったから、喋ったことや面識はなかったけど、いきなり『どーもおおお上田竜也でえええす』って言って凸ったよね」とエピソードを披露した。
また、以前よりアニメ好きを公言していた上田は、岡田が自身の好きなアニメキャラクターの声優を務めていることが多いと明かし、「めっちゃ声好きなんだよな。いえええい」と憧れの声優と交流した喜びをあらわに。
岡田と上田の交流に、SNSでは「まさかのツーショット！」「頭パニック」「2人ともちょーかっこいい」「上田竜也 cv．岡本信彦実現して欲しい」などファンからの反響が集まっている。
引用：「岡本信彦」（@nobuhiko_cacao）Instagram、「上田竜也」（@tatsuya.ueda_kt）Instagram
【写真】まさかの対面！ 上田竜也＆岡本信彦の2ショット
■上田竜也もインスタを投稿
この日岡本は「まさかご挨拶できるとは思わず驚愕いたしました！ お話ししていても素敵な方でした」とコメントを添え、ピースポーズを決める上田と肩を並べた2ショット写真を公開した。
この日2人は番組の共演などはなく偶然同じテレビ局に居合わせたようで、岡本はハッシュタグで「#本当に番組とか関係なく偶然の運命的なサムシングで話しかけてくださりました」と説明し、「#いつか上田さんに全力ガナリボイスでアテレコさせていただけたらと存じます」と思いをつづった。
また、以前よりアニメ好きを公言していた上田は、岡田が自身の好きなアニメキャラクターの声優を務めていることが多いと明かし、「めっちゃ声好きなんだよな。いえええい」と憧れの声優と交流した喜びをあらわに。
岡田と上田の交流に、SNSでは「まさかのツーショット！」「頭パニック」「2人ともちょーかっこいい」「上田竜也 cv．岡本信彦実現して欲しい」などファンからの反響が集まっている。
引用：「岡本信彦」（@nobuhiko_cacao）Instagram、「上田竜也」（@tatsuya.ueda_kt）Instagram