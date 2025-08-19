Pay money To my Painのドキュメンタリー映画『SUNRISE TO SUNSET』が、9月26日～28日にRaiBoC Hall レイボックホール（市民会館おおみや）で開催される『第5回SAITAMAなんとか映画祭』で上映される。

本作は、2023年11月に全国劇場公開されロングラン上映が続いた、Pay money To my Painのドキュメンタリー映画。結成からボーカルKの急逝による活動休止までを追った映画本編では、一夜限りの奇跡の復活となった『BLARE FEST.2020』でのライブもノーカット収録。ONE OK ROCK Taka、coldrain Masatoをはじめとした後輩バンドのボーカリストたちがライブを紡いでいる。

今回は9月26日のオープニング作品として上映され、映画公開後初の監督 茂木将とプロデューサー 田中健太郎によるトークショーも上映後に開催。なおチケットの発売は、8月25日正午よりPeatixにて開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）