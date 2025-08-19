濃厚な肉みそに爽やかなトマトをさっと混ぜて「トマト麻婆うどん」


暑すぎてもうキッチンに立つのもイヤ！　そんなときは、作るのも、片づけるのもラクなレンチンうどんに限ります。材料を炒めたり焼いたりして火を使うのもおっくうなので、具材の準備もぜ〜んぶレンチンにおまかせ。なのに、おいしくて見た目も華やかな、極上ひと皿うどんレシピをご紹介します！

上島亜紀さん


教えてくれたのは…

▷上島亜紀さんさん

料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。

■トマト麻婆うどん

トマトの酸味が食欲をそそる

トマト麻婆うどん


【材料・1人分】＊1人分451kcal／塩分3.4g

・冷凍うどん・・・ 1玉

・豚ひき肉 ・・・100g

・トマト（あればかため）・・・ 1個

・万能ねぎの小口切り ・・・3本分

■A

　└おろしにんにく、豆板醤・・・ 各小さじ1/2

　└みそ ・・・大さじ1/2

　└片栗粉、しょうゆ・・・ 各小さじ1

　└水 ・・・1/4カップ

粗びき黒こしょう

【作り方】

1．トマトは大きめの一口大に切る。

2．口径約18cmの耐熱ボウルにAを入れて混ぜ、ひき肉を加えてよく混ぜる。うどんを凍ったままのせてラップをかけ、600Wで7分レンチンする。よく混ぜて1を加え、さらに混ぜる。

3．器に盛って粗びき黒こしょう少々をふり、万能ねぎを散らす。

【手間なしポイント】

ひき肉に調味料を混ぜたら、うどんをのせてチンするだけ！


＊　＊　＊

太陽の恵みをいっぱいに浴びた、旬の真っ赤なトマトをたっぷり1個分使っています。だから、目にも鮮やかで、おいしくて、栄養バランスもバッチリ！　ぜひ作ってみてくださいね。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

