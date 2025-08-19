「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が18日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」で体重測定を行った。

体型維持法の話題になり、クロちゃんはこれまで「102キロくらいあった」というが「痩せたよ」とアピール。「100キロ完全に切ってる。水曜日のダウンタウンのオンエアで好感度がめっちゃ上がってるらしいから、今がチャンス！と思ってめっちゃ痩せてる！」と、モテたいがためダイエットに励んでいるという。

以前番組で行った体重測定を「久々にやるか」と我が家・坪倉由幸に促され、実際に測定。100キロ切っていなかったら共演者全員に2万円ずつ渡すという約束をした上で、体重計に乗った。結果は96.6キロと減量に成功していた。

ダイエット法について「米食べなくて大丈夫になった」と炭水化物を抜くダイエットをしている様子。「野菜食べるようになった。トレーニング行く前に食べて…ってやってたんだけど、今はトレーニング終わるまでは食べない。トレーニング終わった後に食べようと思ったら、プロテイン飲んだらそれで結構満足するようになったから。それで結構落ちてる」と説明。「この調子でいったら、リチが戻ってくるかなあと思って」と、元カノとの復縁に期待を寄せつつ、「モテ期になるかもしれないから、今頑張ろうと思ってる」と張り切っていた。