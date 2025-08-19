¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤ä¤Ä¤¤¿¡×¡ªÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Þ¤ó´Ý¤ÊÆ·¡Ä¤æ¤ë¥¥ã¥éÌÏ¤·¤¿¾¡Éé¤ª¤ä¤Ä¤Ë»ëÀþ¤¯¤®ÉÕ¤± ±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤Ï¡ÈÇò¤¤¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï8·î19Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¡Ö½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÂè4¶É¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤¬¡ÖÂçÅç»º´Å²Æ¥¼¥ê¡¼¤È½¡Áü»º¤¤ÊÊ´¤È´Å²Æ¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¡×¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¡ÖÇò¤¤¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¥¥ã¥ì¥Ö¥é¥ó¥·¥å¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ÄÆ£°æ²¦°Ì¤¬Áª¤ó¤À¡È¥Æ¥ó¤Á¤ã¤ó¡É
¡¡½¡Áü»Ô¤ÎÁí¹çÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¿¿²Æ¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¡ÉÂè4¶É¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö½¡Áü¥°¥ë¥á¾¡Éé¤á¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤á¤·¸õÊä10Å¹ÊÞ¡¦¾¡Éé¤ª¤ä¤Ä10Å¹ÊÞ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸·Áª°ì²¡¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤Ï¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡Ö¥Æ¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÂçÅç»º´Å²Æ¥¼¥ê¡¼¤È½¡Áü»º¤¤ÊÊ´¤È´Å²Æ¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¡×¤È¡Ö½¡Áü±ö¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤òÃíÊ¸¡£½¡Áü»Ô¤Ç¤ÏÂçÆ¦ºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÂçÆ¦¤Å¤¯¤êÆüËÜ°ì¡Ù¤ò2ÅÙ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿Í¥ÎÉ»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤Ï½¡Áü»Ô¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¡¦½¡Áü¤Î¥Æ¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÌÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ó´Ý¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÌÜ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£ÂçÅç¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿´Å²Æ¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀäÉÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¡£
¡¡ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö²Æ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö½ë¤¤¤«¤é¥¼¥ê¡¼¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤ä¤Ä¤¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤·Ï¹¥¤¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤ëÁïÂÀ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡ÖÇò¤¤¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¥¥ã¥ì¥Ö¥é¥ó¥·¥å¡×¤È¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃíÊ¸¡£¤³¤Á¤é¤â»ÔÆâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿Íñ¤ÈÂçÅç¤Î±ö¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Ç¡¢À¸²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¡¢³«ºÅÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤ä¤Ä¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë