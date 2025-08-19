仏大使館で取材を受けるマクロン大統領＝１８日、米首都ワシントン/Yves Herman/Pool/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）フランスのマクロン大統領は１８日、米ホワイトハウスで行われたウクライナ情勢をめぐる会談の最も重要な成果は、米国がウクライナに対する「安全の保証」の内容作りに取り組む意欲を示したことだと述べた。

マクロン大統領は「数日前、あるいは数週間前にはそれほど明確でなかった重要な点について、いくつか合意に至った」とし、その「第一で最も重要なもの」は安全保障計画をさらに発展させるという米国の関与だと語った。

「きょう、われわれは米国とともに安全保障の保証の内容や、各国が提供する用意のある協力について取り組むことで合意した」とマクロン大統領は述べた。

マクロン大統領は、欧州の指導者らが２月から構築してきた「有志連合」は現在３０カ国にまで拡大しており、ウクライナの安全保障に対する支持が広がり、強化されていると指摘した。

ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談は、まず２者会談の形式で行われ、その後に米国のトランプ大統領を交えた３者会談に移るべきだとマクロン大統領は述べた。

マクロン大統領は、そうした会談は停戦下でしか実現し得ないとし、「休戦と呼ぼうが停戦と呼ぼうが、爆撃の下で協議することはできない」と強調した。

マクロン大統領は、トランプ大統領がプーチン大統領と「合意に至る能力」を信じていることを歓迎。プーチン大統領が和平合意を望んでいると信じたいと語る一方で、それが頓挫した場合には、ロシアを交渉の場に引き戻すため欧州は制裁を強化する準備をしなければならないと警告した。