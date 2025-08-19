澤穂希、“後輩”鮫島彩の第1子を抱っこ「超可愛いね」「お二人さん痩せました？」
元サッカー日本女子代表でタレントの澤穂希が19日にインスタグラムを更新。今年6月に結婚と出産を発表した元サッカー日本女子代表の鮫島彩の第1子を抱っこする姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】澤穂希、鮫島彩のかわいい第1子を笑顔で抱っこ（3枚）
澤が「先日…鮫と鮫のbabyちゃんに娘と会ってきました」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、鮫島の隣で彼女の第1子を抱っこする澤や、赤ちゃんを笑顔で見つめる澤の姿が収められている。投稿の中で澤は「今まで以上に鮫の顔が優しくなっていて素敵なママやっていました」と後輩について言及しつつ「まだ産まれて数ヶ月なのに…さすが鮫ママみたいに体幹強い子になりそうだなぁと思う場面があり笑 最高に癒しの時間となりました」と振り返っている。
この投稿にファンからは「超可愛いね」「素敵ですーあれ、お二人さん痩せました？」などの声が集まっている。
■澤穂希（さわ ほまれ）
1978年9月6日生まれ。東京都出身。1993年、15歳で日本サッカー女子代表に招集され、以降は6度のワールドカップと4度のオリンピックに出場。2011年開催の「FIFA女子ワールドカップ」では、キャプテンを務め、日本サッカー史上初のワールドカップ優勝に貢献した。2015年8月にはベガルタ仙台に所属していた辻上裕章と入籍。同年12月の試合で現役から引退すると、2017年1月には第1子を出産した。
引用：「澤穂希」インスタグラム（＠sawahomare_10）
