「カルピスソーダ」や「クランキー」などが無料に！コンビニ3社″1つ買うと1つもらえる″まとめ。《8月19日時点》

ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマートのコンビニ3社では、2025年8月19日から25日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

8月19日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

種類豊富な飲料が無料に

セブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

対象商品は、サントリー「天然水 きりっとヨグ」（590ml）。冷凍ペットも対象です。

1本購入すると、「天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は8月26日から9月8日まで。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、新商品の飲料などがもらえます。

1つめの対象商品は、アリナミン製薬「アリナミン7」（100ml／指定医薬部外品）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は8月26日から9月1日まで。

2つめの対象商品は、アサヒ「おいしい水 天然水 シンプルecoラベル」（600ml）と「三ツ矢特濃グレープスカッシュ」（500ml）です。

どちらか1本を購入すると、「カルピスソーダ 夜のひととき オレンジ&ピーチ」（450ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は8月26日から9月8日まで。

ローソンは引換期間が異なるのでご注意を。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店では、飲料やお菓子がもらえます。

1つめの対象商品は、アサヒ「ウィルキンソン タンサン ザ フルーティーマスカット」（490ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「コカ・コーラ ゼロ」（500ml）と「コカ・コーラ プラス」（470ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、伊藤園「健康ミネラルむぎ茶」（670ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、明治「おいしいミルクコーヒー」（450ml）です。

1本購入すると、「プロビオヨーグルトR-1」の「ドリンクタイプ」「ドリンクタイプ低糖・低カロリー」（各112g）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、沖縄県では実施していません。

引換期間は、いずれも8月26日7時から25日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

1つめの対象商品は、ロッテ「プレミアムガーナ モンブランショコラ和栗」「チョコパイ和栗モンブラン」「チョコパイ蜜芋バタータルト」。

いずれか1個を購入すると、「ゼロ シュガーフリービスケット」「クランキースリムパック」「ガーナスリムパック」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス ラテ」。

1本購入すると、「クラフトボス ミルクラテ」（各500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「クラフトボス ラテ」のホットは対象外です。

引換期間は、いずれも8月26日から9月1日まで。

コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週はバラエティ豊かな飲料やお菓子がお得の対象になっています。

