62ºÐÌîÂôÄ¾»Ò¤¬¾×·âÀä¶«¡¢¥«¥Ä¥é¸øÉ½53ºÐÃËÀ¥¢¥Ê¡ÈÃ¦Ë¹¡É»Ñ¤Ë¡Ö¥®¥ã¡¼¡×µ¢¹ñ»þ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó
ÊÆ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ºß½»¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÌîÂôÄ¾»Ò¡Ê62¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þÈ¾¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£¥«¥Ä¥éÃåÍÑ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ¬Éô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬µ¢¹ñ»þ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸µ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤Ï¥«¥Ä¥é¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÐÍË¤Î¿Ê¹ÔÃ´Åö¡¢¿¹»°Ãæ¤Î¹õÂô¤«¤º¤³¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥¡¼¡Ê³À²Ö¡Ë¤ÎÍ£°ì¡¢Ãæ¤ò¸«¤Æ¤ëÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡£È±¤ÎÌÓ¤ÎÃæ¤ò¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¡¢ÌîÂô¤Ï¡Ö¤³¤ìËèÇ¯¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£³§¤µ¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¡¢¥«¥Ã¥¡¼¤¬¥Å¥é¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¥Õ¥µ¥Õ¥µ¤À¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«¤é¡Ø¤³¤ì¥Å¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¡£¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¡ÊTOKYO MX¤Î¡Ë¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Ë»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¡¢¥Å¥é¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¥®¥ã¡¼¡¼¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤ÇÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ËèÇ¯¤Î¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ½é¸«¤¿»þ¤Ï¤Ä¤ë¤Ã¥Ñ¥²¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2²óÌÜ¸«¤¿»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸¤¨¤Æ¤Æ¡£¥Ý¥äÌÓ¤¬¡£¤½¤Î°ã¤¤¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥«¥Ã¥¡¼¡¢¤³¤³¡ÊÆ¬Éô¤Ë¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Å½¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥È¤ÇÄ¾»Ò¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥²¡¼¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡£ËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²ÐÍËMC¤ÎÅìµ®Çî¤Ï¡Ö²¶¤é¤Ë¤ÏÀäÂÐ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤Ã¤¿¡£