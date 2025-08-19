超特急・タクヤ、メンバーとのLINE公開 リョウガ欠席の対応にメンバーも絶賛「二つ返事かっこよ」「素晴らしい御乱心姿でした」
メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のタクヤ（草川拓弥）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。メンバーのユーキとのLINEを公開した。
【写真あり】「二つ返事かっこよ」超特急ユーキ＆タクヤのLINE
タクヤは「エビライ3日間ありがとうございました」とつづり、メンバーのリョウガが体調不良のため欠席した『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』Day3（17日開催）前夜に行われたメンバーとのメッセージのやり取りを公開した。
「お疲れ様！仕事中にごめんね！超えアバなんだけどリョウガが明日もしいなかったら代わりってできたりする？メタルなかよしはハルか俺がカバーしようと思ってる！」というメッセージに対し、タクヤは「リョウガのパートをやればいいの？」と質問。「そう！基本リョウガの役をタクヤがやるって感じができればと思ってる！普通にキャパきつかったら俺やるから気をつかわず」と返答され、「おっけい」と返している。
この投稿には、メンバーも反応。ユーキは「普通に俺のLINEやないかい！」とツッコむと、「超えアバ、リョウガの分までありがとう」と感謝。シューヤは「二つ返事かっこよ」とリスペクトし、リョウガ本人は「素晴らしい御乱心姿でした」と感想を送った。ファンからも「ほんとに最高だったよ」「なんか泣けるよ〜」「これみていいの？」「やり取りがかっこよすぎる」「プラベ会話見れてちょー幸せ」といった声が寄せられている。
