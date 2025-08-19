ウエストランド井口が思う“バラエティ力”あるタレント「すごいじゃないですか、才能が」

お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42歳）が、8月18日に放送されたトーク番組「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演。「バラエティ力のあるタレント」としてあのの名を挙げ、「面白いことはもちろん、センスというか、すごいじゃないですか、才能が」と語った。



お笑い養成所生がとろサーモン・久保田かずのぶとウエストランド・井口浩之に本音で質問する中で、「バラエティ力のあるタレントは誰か？」という質問が寄せられる。久保田は「ベッキーさんかな」と話し、「速すぎる瞬発（力）が」と賞賛。



井口は「あのちゃんとか。面白いことはもちろん、センスというか、すごいじゃないですか、才能が」と話し、サッカーをしたことがないのにサッカーもすぐに出来たため「怖くなってきて。ゾッとした。笑い取って、イジって、家帰ってスマホ見たらかっこよく歌ってとかなると、（自分が）情けなくなる」と語った。