加藤清史郎がLUNA SEAに？ 本家MVをオマージュで熱演「やばい面白すぎる」「すげービジュアル系に」と反響
俳優の加藤清史郎（24）が、19日から放送開始となったマクドナルドの新TVCMに出演。ロックバンドLUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役を務め、本家の名曲「ROSIER」をオマージュした映像で熱演している。
【動画】「かっこいい！」ビジュアル系の加藤清史郎
楽曲は、ものまねタレント・たむたむが「ROSIER」を商品名にちなむ替え歌で熱唱。本家LUNA SEAのメンバーも、「ROSIER」MVの完全再現を目指して制作された新CMの完成を楽しみにしていたようで、たむたむのレコーディングにボーカルRYUICHIがサプライズで登場し、その場で直接歌唱指導もしたという。
同日、加藤も自身のインスタグラムを通じて「マクドナルド新CM LUNA CHEE『チーチーROSIER』ボーカリスト務めてます」と紹介。「ガチごちに完全再現です。本気と書いてガチです。LUNA CHEE です。LUNA SEA ではありません」と報告した。
続けて「なのでRYUICHIではなく、RYUICHEEかもしれません。あ、ちなみに歌声は僕でもなく河村隆一さんでもなく、たむたむさんです。あ、あと、これ、2週間だけです。どうだ！！ ！！！本当にどこまでも革命的なCMでしょ？笑笑笑」とつづっている。
この投稿を受けファンからは「やばい面白すぎる大好き笑笑笑笑笑笑」「清史郎君かっこいい」「すげービジュアル系になってますねー！」「何回みても清史郎くんに見えないw」などのコメントが届いている。
